Patru barbati sunt inculpati dupa ce au incercat sa doboare statuia lui Andrew Jackson din fata Casei Albe. Trump face apel pentru identificarea altor 15 manifestanti

MANY people in custody, with many others being sought for Vandalization of Federal Property in Lafayette Park. 10 year prison sentences! @FBIWFO pic.twitter.com/mrLyxbWNvq - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Trump denunta "vandalii"

#BREAKING - DC POLICE REINFORCEMENTS HAVE ARRIVED IN LAFAYETTE SQUARE - to protect Andrew Jackson statue in front of the White House #BlackLivesMatter @WUSA9 - Protesters we're trying to tear down statue pic.twitter.com/B5X49Cm5Zj - Mike Valerio (@MikevWUSA) June 23, 2020

Ziare.

com

Presedintele Donald Trump , care pozeaza in garantul "legii si ordinii" cu mai putin de cinci luni inainte de alegerile prezidentiale, a postat pe Twitter apeluri ale politiei la identificarea altor aproximativ 15 manifestanti care au participat la aceasta actiune de protest.Un grup a atacat luni seara statuia fostului presedinte Johnson, un aparator al sclaviei care a condus Statele Unite din 1829 in 1837. Ei au legat monumentul cu corzi si au incercat sa-l doboare la pamant.Cu ajutorul unor inregistrari video ale scenei, patru barbati au fost identificati in timp ce trageau de corzi sau ii dadeau un ciocan altui manifestant.Cu varste cuprinse intre 20 si 47 de ani, ei au fost inculpati vineri de "distrugerea unei proprietati federale", o acuzatie pasibila de unul pana la zece ani de inchisoare.Unul dintre ei a fost arestat vineri si a fost prezentat in fata unui dudecator sambata, iar ceilalti trei nu au fost prinsi inca, au precizat intr-un comunicat serviciile procurorului federal al Washingtonului."Aceste inculpari trebuie sa serveasca drept un avertisment tuturor celor care desacralizeaza statui si monumente din capitala. Comportamentul vostru violent si criminal nu va fi tolerat", a scris procurorul Michael R. Sherwin.Dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican ucis de catre un politist alb la 25 mai, americanii s-au angajat intr-o rescriere critica a istoriei lor.In marja unor manifestatii, mai multe statui - mai ales de generali confederati sau de sustinatori ai sclaviei - au fost luate ca tinta.Donald Trump, care candideaza la al doilea mandat, a denuntat actiunea "vandalilor, anarhistilor sau agitatorilor" sia semnat vineri un decret prezidential menit "sa protejeze" monumentele.Miliardarul republican "nu va autoriza niciodata ca violenta sa ne controleze strazile, sa ne rescrie istoria si sa puna in dificultate modul de viata american", anunta Casa Alba