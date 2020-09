Trump dezminte ca ar fi suferit o serie de ''mici accidente vasculare cerebrale'', in noiembrie anul trecut

Vizita surpriza a sefului statului la spitalul militar Walter Reed a provocat la acea vreme speculatii cu privire la starea sa de sanatate, speculatii dezmintite de medicul de la Casa Alba Intr-o carte publicata marti, un jurnalist de la New York Times afirma ca in timpul acestei vizite medicale, vicepresedintele Mike Pence, primul in ordinea succesiunii la presedintie, ''era pregatit'' in cazul in care Donald Trump ''avea nevoie de anestezie pentru o interventie''.Aceste dezvaluiri au provocat o serie de zvonuri pe retelele sociale despre presupuse accidente vasculare cerebrale suferite de presedintele SUA, dar care nu sunt mentionate in cartea jurnalistului.''Nu inceteaza niciodata! Acum incearca sa spuna ca presedintele vostru preferat a fost la spitalul Walter Reed pentru ca a suferit o serie de mici accidente vasculare cerebrale'', a scris Trump pe Twitter , sustinand ca a fost victima unor stiri false.