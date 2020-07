Donald Trump cere amanarea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Seful de la Casa Alba a sugerat o amanare pana cand cetatenii vor putea "sa voteze in siguranta si in mod normal".Statele americane vor sa faciliteze votul prin corespondenta din cauza riscurilor prezentate de pandemia noului coronavirus."Prin votul prin corespondenta (...), 2020 vor fi alegerile cele mai inexacte si mai faruduloase din istorie", a scris Trump pe Twitter "Va fi o adevarata rusine pentru Statele Unite. Amanarea alegerilor pana cand oamenii pot sa voteze normal, in deplina securitate???", a adaugat el.Data alegerilor prezidentiale americane este stabilita prin Constitutie.Numai Congresul are puterea sa hotarasca o amanare a unui scrutin prezidential.Mai multe state vor sa faca votul prin posta mai accesibil, pentru a limita cat mai mult raspandirea covid-19.Multe dintre ele autorizeaza acest sistem de vot de multi ani si nu au semnalat probleme majore, cu exceptia unor incidente izolate. Donald Trump - care se confrunta de mai multe saptamani cu sondaje defavorabile - agita, cu toate acestea, spectrul unor fraude masive.Declaratii ale locatarului Casei Albe pe aceasta tema, la sfarsitul lui mai, au determinat Twitter sa-i semnaleze pentru prima oara unul dintre tweeturi ca fiind inselator.La sfarsitul lui aprilie, adversarul sau democrat Joe Biden a prezis ca miliardarul republican va face tot posibilul sa amane alegerile."Tineti minte ce va spun. Cred ca va incerca sa amane alegerile, intr-un fe sau atul, sa caute motive din cauza carora ele (alegerile) nu pot sa aiba loc", tuna Biden.Cateva zile mai tarziu, Trump, intrebat intr-o conferinta de presa la Casa Alba despre acest lucru, a respins categoric aceasta ipoteza."Nu am avut niciodata in vedere sa schimb data (...). De ce-as face asta?", a raspuns el atunci, denuntand "propaganda" taberei democrate.Trump a postat tweetul cu privire la posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale din 2020 la cateva minute dupa anuntarea unei contractari istorice a PIB-ului american in al doilea trimestru - cu minus 32,9 la suta - din cauza pandemiei covid-19.Locatarul Casei Albe si-a exprimat in mai multe randuri indoiala cu privire la legitimitatea votului prin corespondenta - care s-a dezvoltat puternic in alegerile primare, prin care sunt desemnati candidatii, din cauza pandemiei covid-19.De asemenea, el a declarat - fara sa prezinte probe in acest sens - ca alegerile din noiembrie ar urma sa fie falsificate si a refuzat sa promita ca va respecta rezultatul oficial al scrutinului in cazul in care este infrant.Democratii se pregatesc deja - mai ales Joe Biden - de un scenariu in care adversarii lor republicani ar contesta rezultatele alegerilor, ar cere renumararea voturilor si ar intimida alegatoriiinsectiile de votare, au declarat oficialidemocrati pentru Reuters.