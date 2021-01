Fostul secretar de stat Colin Powell se dezice de republicani. Mesaj pentru Trump: "Te asteapta avionul"

Powell a facut afirmatia cand a fost intrebat de catre jurnalistul CNN Fareed Zakaria daca crede ca membrii Partidului Republican care nu l-au criticat pe presedintele Trump "au incurajat, macar, aceasta nebunie sa creasca si sa creasca".Fostul secretar de stat din timpul administratiei lui George W. Bush a raspuns afirmativ, declarand ca "din acest motiv nu ma mai pot numi republican"."Sunt doar un cetatean care a votat cu republicanii, votat cu democratii, de-a lungul intregii mele cariere iar acum ma uit la tara mea si nu sunt preocupat de partide", a adaugat Powell.Powell, care a fost si sef al statului major al fortelor armate in timpul presedintelui George H.W. Bush si consilier pe probleme de securitate nationala al lui Ronald Reagan, a declarat pentru CNN ca:"Avem nevoie de oameni care sa spuna adevarul, care sa tina minte ca sunt concetatenii nostri. Ei sunt aici pentru tara noastra. Ei nu sunt aici doar pentru a fi realesi din nou".Comentariile lui Powell au venit dupa ce protestatarii pro-Trump au luat cu asalt si ocupat timp de cateva ore Congresul american miercurea trecuta, cel putin 5 persoane pierzandu-si viata in timpul violentelor.Demonstrantii, pe care presedintele ales Joe Biden i-a catalogat drept "teroristi" domestici, au jefuit birouri, spart ferestre, vandalizat statui, printre alte lucruri.Powell a afirmat saptamana trecuta ca si-ar dori ca Trump sa isi dea demisia pe fondul cererilor tot mai numeroase privind plecarea acestuia de la putere."As vrea sa faca ceea ce a facut [fostul presedinte] Nixon si sa renunte [la mandat]", a declarat Powell pentru NBC News."Cineva ar trebui sa mearga la el si sa-i spuna 'S-a terminat. Te asteapta avionul. Esti out'", a adaugat fostul secretar de stat american.