Neo-nazistul american declarat admirator al lui Corneliu Zelea Codreanu a participat la asaltul asupra Congresului SUA. Cum a fost identificat

El a fost identificat de presa locala din Indiana, statul in care locuieste, in fotografiile realizate in momentul asaltului asupra sediului Congresului american.Heimbach este cunoscut in SUA drept un lider al miscarilor neo-naziste si a organizat in trecut proteste rasiste in Charlottesville. La mitingul rasist din august 2017, o femeie a fost ucisa de un simpatizant neo-nazist.In 2015, Heimbach a fondat Partidul Muncitoresc Traditionalist - un partid politic pe care Heimbach a spus ca a fost conceput pentru a "crea o miscare nationalista in stil european".Intr-un interviu din 2015, Heimbach, care se declara ortodox, spunea ca principala sa inspiratie este Corneliu Zelea Codreanu si legiunea Arhanghelului Mihai, potrivit Pro TV. Legiunea a fost o miscare fascista, antisemita, de extrema-dreapta, care a operat asasinate politice in perioada interbelica.El a fost condamnat la inchisoare in 2016 pentru hartuirea unui protestatar anti-Trump.