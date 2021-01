Trump va parasi Washingtonul cu cateva ore inainte de inaugurarea lui Biden

Informatia a fost prezentata vineri, 15 ianuarie, in mai multe publicatii din SUA.Donald Trump, care anuntase cu cateva zile in urma ca nu va participa la depunerea juramantului lui Joe Biden, ar urma sa plece cu avionul la clubul pe care-l detine in Mar-a-Lago, Florida, unde ar urma sa ramana mai mult timp.Imagini cu un camion al unei firme de mutari, parcat la una din intrarile Casei Albe, au devenit virale pe retelele de socializare, internautii sarbatorind ceea ce ei au numit inceputul plecarii lui Donald Trump.Camera Reprezentantilor a votat miercuri cu 232 de voturi pentru si 197 impotriva sa il puna sub acuzare pe Trump pentru rolul sau in incitarea multimii, acesta devenind primul presedinte american pus sub acuzare de doua ori de catre Congres.Votul a venit dupa ce vicepresedintele Mike Pence a respins solicitarile de a invoca al 25-lea Amendament al Constitutiei americane pentru a-l inlatura pe Trump din functie.