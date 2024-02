Spovedania unui român judecat pentru mărturie mincinoasă: „Am făcut caterincă în sala de judecată și acum regret”

Un bărbat trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, după ce a dat declarații false în timpul unui proces, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 3.000 de lei. În timpul procesului pentru mărturie mincinoasă, bărbatul, care este recidivist, a recunoscut fapta, spunând că „a făcut caterincă” în sala de judecată și „acum regretă”.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă după ce, cu ocazia anchetei a dat o declarație pe care și-a schimbat-o în timpul procesului. Concret, într-un dosar de tulburare a ordinii și liniştii publice în care un individ era acuzat că a amenințat cu moartea și incendierea locuinței două persoane, bărbatul a povestit la Poliție tot ce s-a întâmplat, dar la proces și-a schimbat declarația, spunând că „nu îşi aminteşte nimic legat de faptele care fac obiectul dosarului, ca urmare a faptului că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice”.

În plus, martorul a spus în fața judecătorului că „declarația sa din cursul urmăririi penale a fost consemnată de către organele de urmărire penală după bunul lor plac şi, deşi semnătura sa de pe cele 6 pagini îi aparţine, aceasta a fost obţinută prin constrângere şi prin încătuşarea sa”.

În urma acestei situații, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru mărturie mincinoasă, iar în urma anchetei martorul a fost trimis în judecată. La proces, bărbatul a declarat că recunoaște fapta și o regretă.

„Nu mi-am mai menținut declarația dată în fața organelor de poliție, întrucât nu voiam ca, în urma declarației mele, (n.r. cel care a amenințat) să ajungă la pușcărie, fapt pentru care am inventat varianta că aș fi fost forțat și încătușat de poliție ca să dau declarații. Deși judecătorul mi-a spus că mărturia mincinoasă se pedepsește, eu am continuat să dau altă declarație decât cea reală pentru că nu voiam să ajungă la pușcărie. Mi-am dat seama că am greșit când mi-am schimbat declarația și am făcut caterincă în sala de judecată și acum regret acest lucru, însă eu am făcut 12 ani de pușcărie și nu voiam să fie condamnat în urma declarației mele”, a declarat martorul ajuns inculpat.

În urma procesului, bărbatul a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 3.000 de lei.

„În contextul în care inculpatul a dat o declaraţie neconformă adevărului, fapta sa prezintă un grad de pericol social abstract prin alterarea calităţii actului de justiţie, astfel încât apare necesitatea adoptării unor măsuri de sancţionare respectiv prin aplicarea unei pedepse. De asemenea, instanța va ține cont că inculpatul a avut o conduită procesuală nesinceră, astfel cum s-a motivat pe larg în cadrul Situației de fapt reținute de instanță, întrucât spre deosebire de etapa de urmărire penală, când audiat în calitate de suspect a recunoscut fapta”, se arată în sentința Judecătoriei Buhuși, care nu este definitivă.