Viața lui Dragoș Săvulescu în Grecia. Eliberat din arest, și-a prelungit chiria în vila plătită cu 87.500 de euro lunar

Fostul acționar al clubului Dinamo este condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia , fiind reținut luni în Grecia, apoi pus în libertate sub control judiciar.După ce a fost lăsat în libertate, Săvulescu locuiește într-o vilă de lux din Mykonos închiriată cu 87.500 de euro, scrie publicația greacă Proto Thema Aflată la 3 kilometri de centrul oraşului Mykonos, proprietatea închiriată de Săvulescu are 8 băi şi 8 dormitoare şi poate găzdui până la 15 adulţi. Decorată la standarde înalte, vila are o vedere panoramică superbă spre Marea Egee. Camerele au intrări separate şi sunt dotate cu jacuzzi. În suita de lux, fostul acţionar de la Dinamo şi iubita sa de origine albaneză au inclusiv două piscine.La cerere, pot beneficia şi de un bucătar, de gărzi de corp sau de servicii spa. Ca să poată fi închiriată, clienţii trebuie să plătească peste 28.000 de euro pentru cel puţin 7 zile, şi să depună o garanţie de 5.000 de euro, până la plecare.Conform stirilorprotv.ro, Dragoş Săvulescu a apelat la unul dintre cei mai buni avocaţi din Atena . Acesta a început să strângă documente şi vrea să convingă instanţa elenă că omul de afaceri pe numele căruia există un mandat de executare a pedepsei de 5 ani şi jumătate, dar şi un mandat european de arestare , nu se mai află sub jurisdicţie românească şi nu ar trebui extrădat în România.Publicația elenă Protothema.gr l-a contactat pe avocatul acestuia, Michalis Dimitrakopoulos.„La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel a Mării Egee am depus argumentul juridic potrivit căruia mandatul european de arestare emis de România nu poate fi executat deoarece are domeniu de aplicare articolul 11B din Legea privind mandatul european de arestare care interzice în mod explicit extrădarea unei persoane căutate către statul solicitant atunci când persoana solicitată execută sentința aplicată de instanțele statului solicitant într-o altă țară europeană.Eurojust a confirmat astăzi printr-un act că clientul meu execută pedeapsa impusă de România în Italia în baza unei decizii irevocabile emise de o curte de apel din Italia. Astfel, ca singură cale, nu a fost posibilă extrădarea lui în România. Trebuie să va informez că România a încercat şi în Italia extrădarea clientului meu, dar justiţia italiană a respins cererea, punând în aplicare aceeaşi legislaţie europeană urmată de procurorul curţii de apel, dl Dimitrios Paikopoulos”.Săvulescu nu poate părăsi Grecia până nu va fi judecată cererea de predare, adică punerea în executare a mandatului european, cel mai probabil în luna septembrie.Ministerul Justiţiei a transmis că instanţa din Grecia este competentă să decidă asupra modalităţii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui Dragoș Săvulescu şi predării acestuia.„La data de 9 august 2021, în Republica Elenă, cetățeanul român SĂVULESCU EMIL-DRAGOȘ a fost arestat provizoriu, în vederea executării mandatului european de arestare emis de către autoritățile judiciare române, în baza unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.Arestarea a fost dispusă ca urmare a existenței acestui mandat european de arestare, procedura executării fiind o procedură ce se derulează între instanțe în mod direct, respectiv instanța română şi cea străină.În consecință, instanța din Republică Elenă este competentă, potrivit Deciziei Cadru 2002/584/JAI să decidă asupra modalității de executare a acestui mandat european de arestare şi predării persoanei solicitate. Procedura de executare a mandatului european de arestare se desfășoară potrivit legislației elene, în termenele şi condițiile prevăzute de aceasta”, a precizat Ministerul Justiției.