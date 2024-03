Cum s-a aparat ministrul de Finante la motiunea de cenzura

Ieri, in cadrul dezbaterii parlamentare asupra motiunii simple asupra Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, acesta declarat ca activitatile economice ilicite nu se fac cu "manusi de catifea", intrebat ce parere are de faptul ca premierul Marcel Ciolacu nu este de acord cu militarizarea ANAF. Motiunea a luat in calcul in primul rand taxarea concediilor medicale cu 10%

Ministrul a spus si ca ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri.

„Astazi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal. Sper ca incepand de miercuri sa poata sa fie folosita de catre toti. Ca sa aveti o imagine asupra a ceea ce inseamna simplificarea - am redus numarul de campuri de la 160 la 50, astfel incat contribuabili mici sa poata sa foloseasca e-Factura si sa fie mult mai prietenoasa sau pot sa foloseasca astfel incat astazi cele 50 de milioane de facturi cu o valoare de peste 550 de miliarde de lei sa deserveasca statul roman in colectarea impozitelor si taxelor", a declarat Bolos la Palatul Parlamentului.

Intrebat cum va tine in control cheltuielile, el a aratat ca in aceasta perioada Ministerul Finantelor analizeaza impactul pe care Legea 296 din septembrie 2023 l-a avut asupra veniturilor bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale si a bugetului asigurarilor sociale de sanatate.

„Activitatile economice ilicite nu se fac cu manusi de catifea. Asta sa fie clar pentru toata lumea. Atunci cand se confisca un bun, cand se descopera la aceste confiscari si alte, sa zicem, stupefiante sau alte lucruri si atunci. Domnul prim ministru, ca sa nu mai avem aceasta discutie ca punem pistol pentru plata impozitelor si taxelor, a venit cu solutia aceasta, ca sprijinul pentru astfel de situatii sa vina din partea jandarmilor si a Politiei. Am vrut sa explic ca nu a fost o masura luata sau masura care s-a discutat, asa, peste noapte. A fost pentru situatiile acestea speciale pe care le avem. Ganditi-va ca se lucreaza cu bunuri ilicite si cu sume de bani foarte mari. Cand confisti la cineva sumele respective sau trebuie sa duci la procuror pe cineva ... Avem nenumarate situatii in care inspectorii antifrauda se confrunta cu astfel de situatii. Dar solutia cu sprijinul jandarmilor si cu cel al Politiei duce la acelasi rezultat si ca sa nu mai existe aceste dezbateri in spatiul public am socotit ca e mai buna o pace inteleapta", a spus Bolos la Palatul Parlamentului.

Raspunsul la acuzatii

Bolos, le-a raspuns initiatorilor motiunii simple intitulate „Ministrul Bolos - inventatorul si pazitorul taxei pe boala trebuie sa plece cu taxele lui inventate cu tot" ca nu a vizat bolnavii oncologici, mamele sau copiii care au nevoie de ingrijiri si sunt bolnavi cu asa-numita „taxa pe boala'', ci „sistemul de plata a concediilor medicale, care are nevoie de interventie pentru a fi ajustat".

„Subliniez ca nu am avut niciodata in gand si nu am avut referire la bolnavii oncologici, la mame, la copiii care au nevoie de ingrijiri si sunt bolnavi. Nu acesta este subiectul. Este vorba despre sistemul de plata al concediilor medicale, care are nevoie de interventie pentru a fi ajustat si pentru a nu mai angrena cheltuieli care sunt pentru bugetul de stat o povara si pentru bugetul de sanatate o povara si a nu mai ajunge in situatia in care suntem acum cu acest tip de cheltuiala a bugetului de sanatate", a spus Bolos, in Parlament, la dezbaterea motiunii.

El a reamintit faptul ca, la preluarea mandatului, a mostenit un program de convergenta de la reprezentantii USR. Potrivit acestuia, Programul de convergenta presupune ca, incepand cu anul 2019, cand Romania a intrat in procedura de deficit bugetar excesiv, trebuie sa realizeze reducerea si ajustarea deficitului bugetar an de an. Insa lucrurile „nu s-au intamplat asa si am ajuns cu deficitul bugetar la valoarea pe care o cunoasteti de la finele anului trecut, de 5,6% din PIB".

Ce pare a uita ministrul e ca desi spune ca nu au fost vizate categoriile delicate, precum bolnavii de cancer sau gravidele, acestea platesc oricum taxa inventata de Bolos si ca o mare parte parte a cheltuielilor Romaniei se duc pe salarii uriase si inutile ale multor angajati ai statului sau pe pensiile speciale ale altor fosti si actuali sustinatori ai puterii actuale.

Votul motiunii se va derula azi in Parlament, dar data fiind majoritatea PSD-PNL din Parlament e greu de presupus ca motiunea va trece.

