Castigul salarial mediu brut a scazut. Ce venituri ale romanilor sunt afectate de noua lege a bugetului asigurarilor

Conform articolului 15 din Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei".De asemenea, la art. 16 se precizeaza ca ajutorul de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.De asemenea, scaderea salariului mediu brut va influenta si ajutoarele pe care statul le acorda firmelor precum decontarea liberelor pentru parintii cu copii mici.Astfel ca, parintii pot primi, pentru fiecare zi libera, o indemnizatie care se plateste de angajator, iar ulterior deconteaza statul.Indemnizatia este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.Asta inseamna ca, daca anul trecut indemnizatia era de 4.072 de lei, anul acesta a scazut la 4.035 de lei.