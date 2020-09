Citu: "Vesti bune pentru romani si foarte proaste pentru socialisti si trompetele lor! Rata inflatiei este la 2.7% in august 2020, fata de 4.1% in august 2019"

"Vesti bune pentru romani si foarte proaste pentru socialisti si trompetele lor! Preturile au scazut in august relativ la iulie" Da, au scazut! Asta in timp ce venitul mediu net creste. Rata inflatiei este la 2.7% in august 2020 versus 4.1% in august 2019! Mai mult, anul trecut rata inflatiei era cea mai mare din UE. A fost doi ani si jumate la rand. PNL a scos Romania din topul rusinii in UE. Nimeni nu poate sa nege asta. Concluzia este simpla: puterea de cumparare a crescut in guvernarea PNL. Asta desi trecem prin cea mai mare criza din ultima suta de ani", a scris Citu pe Facebook.El afirma ca este evident ca guvernul PNL a gestionat foarte bine aceasta perioada de criza in conditii extrem de dificile."Dar scaderea preturilor in luna august este o veste foarte proasta pentru trompetele socialistilor (jurnalisti, influenceri, etc). Acestia trebuie sa se chinuie astazi mai mult ca oricand si sa faca din aceasta stire pozitiva una negativa. Sa vedeti ce contorsiuni logice vor face sa schimbe scaderea in crestere. Pentru socialisti si trompetele lor este o zi ingrozitoare. Ca fiecare zi din guvernarea PNL care arata ca Romania poate sa fie guvernata bine si cu rezultate in cele mai dificile conditii si cu un Parlament ostil", conchide ministrul de Finante.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna august, de la 2,8% in luna iulie, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS).