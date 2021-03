Cum "a subtiat" administratia Firea patrimoniul Bucurestiului cu miliarde de lei. Lista manevrelor contabile facute din pix

* neevaluarea si neinregistrarea in evidenta contabila si tehnico - operative a terenului pe care este amplasat sediul Primariei Municipiului Bucuresti din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, in valoare de 55,727 milioane de lei

* neevidentierea in contabilitate a contravalorii unor lucrari de modernizare si optimizare a parametrilor tehnico - functionali ai sistemului de iluminat public - Calea 13 Septembrie, precum si a mijloacelor fixe reprezentand stalpi, console, corpuri de iluminat, retele executate de o societate comerciala pentru Municipiul Bucuresti din anul 1998 pana in anul 2019, in valoare totala de 680,782 milioane lei

* neevaluarea, neinregistrarea in evidenta contabila si nereflectarea in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019, a unor active fixe corporale (teren si constructii) in valoare de 21,675 milioane lei, aflate in administrarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Sector 6.

* neinregistrarea de catre Scoala Gimnaziala nr. 188 si Scoala Gimnaziala "Grigore Tocilescu" din subordinea Unitatii Administrativ - Teritoriale Sector 5, in evidenta contabila si nereflectarea in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019 a terenurilor, in valoare de 8,757 milioane lei, aflate in administrarea entitatilor.

Imobiliare "cu scoala" contabilizate eronat

* la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 1 (102,2 milioane lei),

* la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 3 (51,291 milioane lei),

* la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 4 (2,607 milioane lei) si

* la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 6 (4,594 milioane lei).

Investitii finalizate, contabilizate ca fiind in executie

* 36,689 milioane lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 4 (lucrari de amenajari parcari, constructii la unitati scolare si lucrari de semaforizare),

* 31,179 milioane lei la Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 6 (lucrari reabilitare termica a blocurilor de locuinte, respectiv lucrari de reabilitare a sistemului rutier),

* 52,171 milioane lei la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (aparatura medicala si utilaje bucatarie puse in functiune la Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie si TBC Foisor).

Sectorul 3: S-a diminuat valoarea masinilor achizitionate

Potrivit raportului publicat online , valoarea patrimoniului Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Bucuresti raportata la 31.12.2019 a fost diminuata prin:De asemenea, nu s-a inregistrat corect in evidenta contabila a Unitatii Administrativ - Teritoriale Sector 1 un imobil preluat in administrare din 2001 (apartament).Cam acelasi lucru s-a intamplat si la sectorul 2 unde nu s-a inregistrat in patrimoniu un apartament trecut din domeniul public al statului, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Sectorului 2, conform prevederilor O.U.G. nr. 83/2001 si H.G. nr. 987/2003, cu consecinta lipsirii bugetului local de veniturile cuvenite, realizate din inchirierea acestuia.In plus, raportul Curtii de Conturi mai constata ca s-a mentinut gresit in evidenta contabila a Liceului Tehnologic "Elie Radu", Scolii Gimnaziale "Nicolae Labis", Scolii Gimnaziale nr. 88 si Gradinitei "Floare de Colt" a sumei de 120,265 milioane lei reprezentand valoarea imobilelor (teren, amenajari de teren si cladiri) in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant, in conditiile in care aceste imobile sunt inregistrate in evidenta contabila a Unitatii Administrativ - Teritoriale Sector 3, valoarea patrimoniului fiind dublata.De asemenea, s-a mentinut nejustificat in evidenta operativa si contabila a doua terenuri in valoare totala de 17,925 milioane lei, care nu mai sunt administrate de Unitatea Administrativ - Teritoriala Sector 3 inca din anul 2018.Nu s-au calculat si nici pronuntat in evidenta contabila a unor creante in valoare totala de 160,692 milioane lei, constand in cota de cheltuieli datorata de asociatiile de proprietari (10-20%) pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte:Mai mult, raportul mai arata ca in soldul contului 231 "Active fixe corporale in curs de executie" erau mentinute obiective de investitii finalizate si receptionate, care trebuiau inregistrate ca active fixe corporale, in valoare totala de 120,038 milioane lei, astfel:In cazul administratiei din Sectorul 5 s-a constatat atat inregistrarea eronata in contul 682 - "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile", in loc de contul 231 - "Active fixe corporale in curs de executie", a cheltuielilor privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in suma totala de 8,003 milioane lei, in conditiile in care investitiile nu au fost finalizate si receptionate.Tot aici s-a inregistrat gresit pe cheltuieli in loc de contul 231 "Active fixe corporale in curs de executie" a unor servicii de proiectare extindere corp cladire (DALI si expertiza tehnica) in valoare totala de 210.000 lei, plata fiind efectuata in cursul anului 2019 in cadrul articolului bugetar 71 - "Active nefinanciare" de catre Scoala Gimnaziala "Grigore Tocilescu".In cazul Sectorului 3, condus de Robert Negoita , s-a inregistrat gresit in evidenta contabila a unor autovehicule achizitionate, prin diminuarea valorii acestora cu aproape 1 milion de lei (prima de casare si ecotichete).Iar in cazul Capitalei, Curtea a mai constatat ca nu s-au luat masuri pentru transmiterea unor active fixe corporale - strazi si pasaje rutiere - in valoare totala de 305,506 milioane lei de catre Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Bucuresti in administrarea institutiilor care au ca obiect de activitate administrarea acestor bunuri.