Trauma unui copil în primele zile de școală. Cum l-au primit colegii: "Ești nespălat. Cred că faci și acum pe tine"

Odată cu revenirea elevilor în bănci au apărut din nou vechile probleme, printre care și cea a bullyingului. Situația dificilă a copiilor care sunt victime ale hărțuirii a fost recunoscută și de ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a declarat că pierderile educaţionale sunt foarte mari din cauza pandemiei de coronavirus şi că se observă o creştere îngrijorătoare a fenomenului de bullying, dar şi o creştere a tentativelor de suicid în rândul adolescenţilor.

”Există o explozie a fenomenului de bullying în şcoli, extrem de gravă. O spun psihologii, cei cu pregătire, cu competenţă a se pronunţa asupra acestui subiect. Există, vedem bine, din păcate, doar în ultimele zile, o multiplicare a tentativelor de suicid în rândul adolescenţilor”, a afirmat Sorin Cîmpeanu la începutul anului.

Mama unui elev de clasa a V-a a relatat experiența traumatizantă pe care fiul său a trăit-o la scurt timp de la deschiderea noului an școlar, într-o postare pe Facebook.

"Am plâns, m-am mai liniștit puțin! Și cel mai important l-am liniștit pe băiatul meu- clasa a 5-a. Școală foarte bună in sector 3. Astăzi, până nu l-au văzut la pământ din punct de vedere psihic, nu s-au liniștit! “Miroși”, ”ești nespălat”, "cred că faci și acum pe tine”, ” ești praf”!

Acești copii au părinți. I-am sunat! Ton politicos și calm! Răspuns: “Dar poate chiar pute”, “să se spele”.

Evident, că am mers la consiliera școlii și domnul diriginte! Cu adevărat, dânșii au luat imediat măsuri! Însă copiii și părinții vor rămâne cu aceeași “gândire”.

Eu, ca jurist, astăzi am fost îngenuncheată sufletește! Legile pe care le studiez ori aplic nu îi pot șterge lacrimile fiului meu. Care nu miroase urât și se spală, desigur! Când am devenit atât de reci și goi!?", a scris mama elevului pe pagina Părinții elevilor din România.

Alți elevi în situații similare

În comentarii, mulți părinți relatează situații similare. Singura soluție pe care au găsit-o a fost să mute copiii de la o școală la alta în căutarea unui loc în care aceștia să fie bine primiți.

"Eu mi-am transferat copilul la altă școală pentru că era agresat fizic și psihic aproape zilnic. Tot semestrul al doilea a fost un chin, se trezea plângând din cauza durerilor de cap. Am luat cea mai bună decizie când am decis să îl iau de acolo. Direcțiunea nu a luat nici o măsură timp de un an."

"Educația de acasă și bunul simț dacă nu-s, nu ți le mai dă nimeni, dragă doamnă. De unde nu este, nu ai ce să ceri. Spuneți la copil să-i ignore. Ignoranța este cea mai mare pedeapsă. Păcat că este doar un copil și suferă."

"Fruntea sus! Fiul meu a fost făcut în fel și chip de colegii mai puțin educați în toți cei 8 ani. Anul acesta a început clasa a 8-a.

Erau 1, 2 colegi care îl jigneau fie făcându-l gras, în diferite feluri (nu a fost așa cu adevărat), fie cu apelative legate de inteligență.

A învățat în pandemie online chiar și când colegii s-au întors fizic la școală. (Are diabet insulinodependent din 2019, clasa a 5-a) A revenit între ei în clasa a 7-a. Și cei doi au continuat. Căutau în ghiozdan, luau mâncare, vărsau cărți pe jos, duceau pupitrul și scaunul prin clasa sau la ușa (în pauze).

Am aflat ultimile detalii de la alți părinți. El nu s-a plâns. Mi-a spus că știe cum sunt și că singură varianta era să se bată cu ei. Și nu era ok. "Mami, știi cum sunt! I-am lăsat în pace!"

Ideea e că în toți acești ani l-am învățat că el este așa cum știe el că este. Niciodată cum spun sau cred alții. Și am reușit. Este sigur pe el și nu coboară la nivelul jignirilor celor care doar așa pot, așa știu!!!

E un sfat. Vorbiți la fel cu fiul dvs.

Din păcate lumea în ansamblu, adulți sau copii, conține astfel de membri."

"Luați măsuri, același lucru am pățit și eu cu fiul meu. A fost jignit, umilit de a ajuns la o stare destul de gravă. Nu va lăsați intimidată de nimeni și de nimic! Sănătatea copilului este cea mai importantă!"

"În școli până și profesorii râd de elevii, ce pretenții mai avem la părinți? Despre ce vorbim?"

"Căutați un consilier/ psiholog/ couch tânăr, cool care să îl învețe de ce se comportă acei oameni așa și să îl învețe răspunsuri, fraze, care să îl ajute. Dacă prinde care e faza, o să se simtă bine și o să ajute și pe alții."

"Știu cum e acest sentiment. L-am trăit cu amândoi copiii mei. Fiica mea a căzut într-o depresie urâtă din cauza răutăților colegilor ei. Băiatul mi-a rezistat un pic mai bine. Erau prea retrași și modeșți. Asta i-a costat mult, din păcate!"

"Știți la câte situații de abuz emoțional a fost supusă fata mea în 8 ani de școală? Și este un copil șef de promoție, a intrat prima pe școală la liceu. Cereți psihologului școlii să aplice procedura contra bullying-ului. Și nu umblați la coarda sensibilă, cei care abuzează nu au așa ceva. Fără lacrimi, doamnă, nu vă situați în poziția de victimă pentru că vă simt și părinții și copiii. Discutați asertiv dar fără să cereți milă, dimpotrivă fără teamă, ferm. Și așa învățați și copilul, altfel mereu îl vor trata așa."

"Nu merită să vă chinuiți, copilul merită alt colectiv, unul bun și cald. Veți găși un loc potrivit pentru el, în care să se simtă fericit și copilăria să fie o bucurie, nu un chin. Aveți încredere că lucrurile se vor schimba. Există și copii buni, empatici și toleranți și îi veți găși."

"Îmi pare rău! Din păcate genul acesta de copii nu se opresc! Găsesc câte un copil și îl agasează mereu! Chiar dacă se opresc, copilul nu o să uite prea curând întâmplarea! Explicați-i că de obicei acei copii care fac asta, nu primesc atenție suficientă din partea părinților lor și atunci vor să atragă atenția!"

"Cel mai important la clasă este diringintele. Dacă este unul bun va ști să-i tempereze și să fie uniți! Mutatul este o soluție dar este cu dus și întors. Vă doresc să luați cea mai bună soluție!"

"Trist, dar adevărat, am schimbat 4 școli din cauza acestor să le zicem oameni, copii de bani gata care aduc în viața copiilor cuminți și cu bun simt multă durere."

