Cel mai important oraș cucerit de armata invadatoare rusă în invazia ilegală a Ucrainei a fost eliberat începând din dimineața zilei de vineri, 11 noiembrie.

Herson, capitala regiunii cu același nume din Ucraina, și unul dintre cele mai importante orașe din sudul țării, a fost părăsit de armata rusă prin ordinul emis miercuri, 9 noiembrie, de ministrul Apărării de Kremlin, Serghei Șoigu.

Orașul cu o populație estimată la 300.000 de locuitori a fost cedat fără lupte intense la începutul invaziei și s-a aflat aproximativ 8 luni sub ocupație rusă.

Armata ucraineană a început să intre în oraș începând din dimineața zilei de vineri, 11 noiembrie, spre bucuria uriașă a localnicilor.

Oamenii au blocat străzile pentru a-i îmbrățișa pe soldați, iar manisfestații spontane au avut loc în numeroase locuri.

''Herson revine sub controlul Ucrainei, unităţi ale forţelor armate ucrainene intră în oraş'', a scris Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat postat pe Facebook.

Acesta le cere soldaţilor ruşi rămaşi în oraşul Herson ''să se predea imediat''. ''Şefii voştri vă spun să vă schimbaţi în ţinută civilă şi să încercaţi să fugiţi singuri. Este evident că nu veţi reuşi'', le transmite soldaţilor ruşi ministerul ucrainean.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat în acest timp că şi-a retras de pe malul de vest al Niprului toţi soldaţii şi toate echipamentele. ''În total, peste 30.000 de militari ruşi împreună cu aproape 5.000 de unităţi de armament şi de vehicule militare au fost retraşi'' de pe malul de vest al Niprului, afirmă ministrul rus într-un comunicat.

După ce au încheiat retragerea, trupele ruse au aruncat în aer podul Antonivski de peste Nipru.

2/14 Watermelon 🍉 is the symbol of Kherson region famous for its agriculture pic.twitter.com/bjncQ1NXeY

3/14 Z-S-U (Armed Forces of Ukraine) people are changing, there is no electricity in town for the last days #Kherson pic.twitter.com/gCvu9QDhHk