Elon Musk ar fi vorbit direct cu Putin înainte de a prezenta planul său de pace pentru Ucraina. Reacția patronului Tesla

Elon Musk ar fi vorbit direct cu Vladimir Putin înainte de a scrie pe Twitter planul său de pace menit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care ar fi predat definitiv un teritoriu ucrainean Moscovei, potrivit directorului companiei de consultanţă Eurasia Group, Ian Bremmer.

Musk a răspuns afirmaţiilor lui Bremmer şi a spus că ”nu sunt adevărate” şi a precizat că ”a discutat cu Putin o singură dată, despre spaţiu, în urmă cu aproximativ 18 luni”, relatează The Guardian.

Într-o scrisoare trimisă abonaţilor companiei de consultanţă Eurasia Group, directorul Ian Bremmer a afirmat că Elon Musk i-a spus că preşedintele rus este ”pregătit să negocieze” dacă Peninsula Crimeea rămâne în mâinile Rusiei. Putin a insistat, de asemenea, că Ucraina va trebui să accepte neutralitatea permanentă şi să recunoască anexarea regiunilor Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie de către Rusia.

Potrivit lui Bremmer, Musk a precizat că Putin i-a transmis că aceste obiective vor fi atinse ”orice ar fi”, inclusiv prin posibila utilizare a armelor nucleare dacă Ucraina invadează Crimeea.

Potrivit lui Bremmer, Musk i-a spus liderului rus că ”trebuie făcut tot posibilul pentru a evita acest rezultat”. În urma presupusei conversaţii cu Putin, Musk a postat un sondaj pe Twitter cu sugestiile sale pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, miliardarul a menţionat că pentru a ajunge la pace, Rusiei ar trebui să i se permită să păstreze Peninsula Crimeea, pe care a ocupat-o în 2014. El a propus, de asemenea, organizarea unor voturi în părţile Ucrainei ocupate de Rusia pe care Kremlinul spune că le anexează.

”Rusia pleacă dacă aceasta este voinţa poporului”, a evocat Musk. Acordul de pace ar presupune ca Peninsul Crimeea ”să facă parte oficial din Rusia, aşa cum a fost din 1783 (până la greşeala lui Hruşciov); asigurarea aprovizionării cu apă în Crimeea şi neutralitatea Ucrainei”.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.