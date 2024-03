Noul film în care va juca Emma Stone, cea mai bună actriță la Oscaruri

Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix şi Austin Butler vor juca în viitorul film al regizorului american Ari Aster, intitulat "Eddington", transmite miercuri EFE.

Compania de producţie A24 ("Everything, Everywhere, All at Once") a făcut anunţul pe contul său de Instagram, unde a distribuit o fotografie cu o clapetă pentru scenă de film aşezată pe nişte stânci din deşert, pe care stă scris cuvântul "Eddington".

Restul distribuţiei este completat de Micheal Ward, Clifton Collins Jr. şi Deirdre O'Connell.

Deocamdată, tot ce se ştie despre intriga filmului este că relatează povestea unui şerif dintr-un orăşel din New Mexico cu aspiraţii "mai înalte".

Presa americană de specialitate consideră că această peliculă ar putea fi un alt film de groază, ţinând cont de faptul că Aster a regizat în cariera sa producţii precum "Midsommar" şi "Hereditary".

Producţia filmului, al cărui scenariu este de asemenea semnat de Aster, va începe săptămâna aceasta, iar director de imagine va fi Darius Khondji, nominalizat de două ori la Oscar pentru "Evita", de Alan Parker, şi "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", de Alejandro González Ińárritu.

Phoenix a mai colaborat cu regizorul american la "Beau is Afraid" (2023), rol care i-a adus o nominalizare la cele mai recente Globuri de Aur.

Stone a fost încoronată cea mai bună actriţă la ultima ediţie a premiilor Oscar pentru rolul Bella Baxter din "Poor Things", de Yorgos Lanthimos, în timp ce Pedro Pascal a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic la premiile SAG ale Sindicatului actorilor americani pentru "The Last of Us".

Austin Butler se numără printre protagoniştii din pelicula "Dune: Part Two", de Denis Villeneuve, dar şi din "The Bikeriders", de Jeff Nichols, a cărui lansare este programată pentru luna iunie.

Ads