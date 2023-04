Boala care i-a dat peste cap campania electorală lui Erdogan. A inaugurat un pod prin videoconferință VIDEO

Preşedintele turc în exerciţiu Recep Tayyip Erdogan, care suferă din cauza unui virus intestinal, şi-a oprit campania electorală a treia zi la rând, vineri, cu 16 zile înaintea alegerilor prezidenţiale şi legislative, care se anunţă disputate.

Potrivit programului comunicat de către preşedinţia turcă, şeful statului în exerciţiu, în vârstă de 69 de ani, urma să vobească exclusiv prin videoconferinţă, vineri seara, de la palatul prezidenţial din Ankara, la inaugurarea unui pod la Adana (sud).

Recep Tayyip Erdogan, care se află la putere de 20 de ani, şi-a anulat deplasările - începând de marţi seara -, inclusiv la inaugurarea foarte aşteptată a primei centrale nucleare din Turcia, cu Vladimir Putin.

Preşedintele turc în exerciţiu a fost nevoit joi să intervină prin videoconferinţă pentru a deschide Centrala Nucleară de la Akkuyu (sud), aşezat şi tras la faţă, prima sa apariţie în direct la televiziune după 48 de ore.

”El este bine. Efectele gastroenteritei sale au scăzut. Vrea să-şi reia programul cât mai repede”, a anunţat joi seara ministrul turc al Sănătăţii Fahrettin Koca.

Recep Tayyip Erdogan a fost nevoit, marţi seara, să întrerupă un interviu televizat în direct, în mijlocul întrebării unui jurnalist.

Şeful în exerciţiu al statului, palid, a reapărut pe post un sfert de oră mai târziu pentru a anula interviul. El a spus că a făcut o ”gripă intstinală”.

Acest episod îi pică rău preşedintelui turc în exerciţiu, care intenţiona să susţină două-trei mitinguri pe zi, pe ultima linie dreaptă a alegerilor de la 14 mai.

Principalul său opozant, Kemal Kiliçdaroglu, avea programate două mitinguri vineri, la Giresun (nord-vest) şi Kocaeli (nord-vest).

Kemal Kiliçdaroglu conduce o alianţă de şase partide şi este dat într-o poziţie bună împotriva lui Erdogan de majoritatea sondajelor.

