Comisia Europeana promite 300 de milioane de euro in favoarea aliantei pentru vaccinuri

Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli infectioase.Summit-ul mondial privind vaccinarea organizat joi de Gavi, alianta pentru vaccinuri, reprezinta un jalon important in eforturile de consolidare a sistemelor de sanatate si a capacitatilor de imunizare ale celor mai vulnerabile tari din lume. Este o etapa esentiala in vederea atingerii obiectivelor urmarite de Raspunsul mondial la criza provocata de coronavirus:Cu ocazia evenimentului de strangere de donatii organizat in cadrul Raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus, care a avut loc la 4 mai si printre organizatorii caruia s-a numarat si Comisia Europeana, s-au strans in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, peste 1,5 miliarde euro, inclusiv 488 de milioane de euro destinate punerii la dispozitia populatiei a unui vaccin impotriva COVID-19, de indata ce acesta va fi disponibil.Cele 300 de milioane de euro promise acum de Comisie reprezinta mai mult decat contributia sa totala de pana acum in favoarea Gavi. Finantarea va contribui la:- vaccinarea a 300 de milioane de copii si salvarea a pana la 8 milioane de vieti;- asigurarea tranzitiei reusite a anumitor tari catre autofinantare;- strangerea prin efect de levier a unei sume de 3,6 miliarde de dolari prin cofinantare nationala si prin programe de vaccinare autofinantate;- distribuirea in 55 de tari a peste 3,2 miliarde de doze de vaccinuri care pot salva vieti omenesti.De asemenea:- se vor facilita 1,4 miliarde de contacte intre familii si serviciile de sanatate prin intermediul programelor de vaccinare;- va fi prevenita reaparitiei poliomielitei in lume prin desfasurarea unor programe de vaccinare de rutina cu vaccinul poliomielitic inactivat in colaborare cu Initiativa mondiala de eradicare a poliomielitei si va fi finantata constituirea unor rezerve de vaccinuri destinate utilizarii de urgenta pentru a opri raspandirea unor epidemii periculoase.Suma promisa joi se bazeaza pe ipoteza ca noul cadru financiar multianual al UE, in special Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala (IVCDCI), din care ar proveni fondurile promise Gavi, alianta pentru vaccinuri, va fi adoptat intr-o varianta cat mai apropiata de cea propusa de Comisia Europeana.La 2 iunie, Comisia a propus suplimentarea fondurilor alocate IVCDCI pentru perioada 2021-2027 la 86 de miliarde de euro in preturile din 2018 (96,4 miliarde de euro in preturi curente), suma in care ar urma sa fie incluse 10,5 miliarde de euro provenite din noul instrument Next Generation EU."Vaccinurile pot salva vieti, dar doar daca sunt disponibile pentru toata lumea si mai ales in comunitatile si regiunile cele mai vulnerabile din lume. Din aceasta perspectiva este atat de importanta activitatea Gavi, alianta pentru vaccinuri. Aceasta alianta ofera tarilor in curs de dezvoltare mijloacele de care au nevoie pentru a se dota cu sisteme de sanatate si programe de imunizare mai solide si pentru ca lumea sa devina un loc mai sigur. Ma bucur ca, in acest demers crucial, Gavi poate beneficia de sprijinul Comisiei. Vom putea depasi astfel criza provocata de aceasta pandemie si vom putea evita aparitia alteia", a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.La randul sau, comisarul pentru parteneriate internationale, Jutta Urpilainen, a apreciat ca realizarea de sisteme de imunizare este o parte fundamentala a activitatii de consolidare a sistemelor de sanatate desfasurate de UE cu tarile partenere si cu Gavi."Or, soliditatea sistemelor de sanatate va fi mai importanta ca oricand pentru a ne putea redresa dupa pandemia de COVID-19. Imbunatatirea accesului copiilor la asistenta medicala de baza, in special la vaccinuri eficace si sigure, a avut un rol esential in reducerea la jumatate a mortalitatii infantile in lume in perioada 2000 - 2017. Reusita eforturilor noastre colective va depinde de garantarea accesului copiilor mai vulnerabili la vaccinuri in urmatorii cinci ani", a adaugat comisarul.