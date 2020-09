Bisericile din Germania se pregatesc sa tina slujbele de Craciun in piete, pe stadioane de fotbal si in cinematografele in aer liber

Se vor oficia liturghii si in cinematografele in aer liber cu acces auto, a anuntat marti biserica din Hanovra. Pe langa prezenta multor voluntari, se va colabora si cu pompierii si cu organizatiile de asistenta tehnica, astfel incat sa se poata sarbatori in siguranta in centrul acestui oras din nordul Germaniei.La Cottbus, in est, au loc de cateva saptamani discutii preliminare privind o slujba pe stadionul local.Congregatiile se pregatesc pentru eventuale alternative la prezenta in biserici, a declarat presedintele consiliului EKD, Heinrich Bedford-Strohm, intr-un interviu pentru televiziunile RTL si ntv. Pe langa formatele digitale si transmisiunile TV si radio, oamenii vor si sa iasa din case, a spus el. 'Vrem sa fim in mijlocul locurilor: in piete, pe terenuri de fotbal, poate chiar la marginea padurii'.Biserica are experienta cu slujbele pe stadioane, a mai aratat Bedford-Strohm, convins ca oamenii nu se tem de vremea rea si de frig, 'si apoi, isi iau izmene lungi'.Deoarece nu se stie ce reguli se vor aplica in perioada Craciunului, sunt in curs de dezvoltare si noi formate, cum ar fi liturghiile digitale. Biserica lucreaza si la o pagina de internet cu instructiuni pentru slujbe la domiciliu, unde unul din membrii familiei poate tine loc de preot.