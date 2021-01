Germania a vandut, in 2020, arme in valoare de peste un miliard de euro in Orientul Mijlociu. Lista tarilor care le-au achizitionat

Numai pentru Egipt fusesera aprobate pana la 17 decembrie exporturi de arme si echipamente militare in valoare de 752 milioane de euro (913 milioane de dolari), potrivit unui raspuns al Ministerului Economiei la o intrebare adresata de Omid Nouripour, deputat in Bundestag.De asemenea, a fost acordata permisiunea de a furniza arme in Qatar (305,1 milioane de euro), Emiratele Arabe Unite (51,3 milioane), Kuweit (23,4 milioane) si Turcia (22,9 milioane).Licente au fost acordate Iordaniei (1,7 milioane) si Bahrain (1,5% milion).Sumele totalizeaza 1,16 miliarde de euro, potrivit ministerului.Toate aceste tari joaca un rol in unul sau in ambele conflicte de lunga durata din Yemen si Libia.In Yemen, o alianta condusa de Arabia Saudita impreuna cu guvernul de la Sana'a lupta impotriva rebelilor huthi sustinuti de Iran. Alianta include Emiratele Arabe Unite, Egipt, Kuweit, Iordania si Bahrain.In conflictul libian, Qatarul si Turcia intervin de partea guvernului recunoscut international al prim-ministrului Fayez al-Sarraj la Tripoli. Pe de alta parte, generalul Khalifa Haftar, care conduce o ofensiva impotriva Tripoli, este sustinut de Emiratele Arabe Unite si Egipt. In prezent, exista o incetare a focului in Libia si speranta pentru pace.