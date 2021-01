Cancelarul Angela Merkel vrea noi restrictii pentru a limita pandemia. Masurile care ar urma sa se impuna in Germania

In cursul unei reuniuni a conducerii formatiunii sale conservatoare, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), Angela Merkel a apreciat ca virusul va putea fi tinut sub control numai cu masuri mult intarite, a subliniat aceasta sursa care a participat la intalnire citand indirect cancelarul federal.Aceasta sursa a confirmat informatii aparute in mai multe media germane.Potrivit site-ului revistei Der Spiegel si celui al cotidianului Bild, printre masurile aflate in studiu figureaza, ca in primavara,Este vorba insa la acest stadiu de o lista de ipoteze de lucru care nu au fost discutate cu liderii landurilor federale. Or, in Germania federala, landurile sunt cele care decid politicile in domeniul sanitar sau al transportului public.Sursa participanta la reuniune a subliniat ca va fi facut totul pentru a evita inchiderea transportului public. Dar "trebuie sa ajungem sa tinem sub control mutatia britanica" a coronavirusului "prin intermediul unei reduceri semnificative a contactelor" intre oameni, a spus Angela Merkel.Ingrijorarea este tot mai ridicata in fata raspandirii continue a pandemiei in tara si identificarii unor cazuri contaminate cu mutatia britanica. Dupa ce in primavara a fost mai degraba ferita de primul val al pandemiei, facand figura de elev bun la nivelul Europei, Germania este din aceasta iarna printre tarile cele mai afectate.Bilantul cotidian depaseste frecvent o mie de decese si numarul total de contaminari inregistrate in tara este aproape sa depaseasca pragul de doua milioane.Miercuri, institutului german de boli infectioase Robert Koch (RKI) s-a aratat ingrijorat de posibilul impact pe care l-ar putea avea asupra Germaniei noile mutatii mai infectioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 si a avertizat ca situatia s-ar putea inrautati la nivel national.