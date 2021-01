Noul lider al CDU, Armin Laschet, confirmat de votul prin corespondenta al delegatilor

drept noul lider al CDU, printr-un vot dat prin corespondenta, a anuntat vineri partidul.Votul prin corespondenta era cerut prin procedura pentru a confirma alegerea lui Laschet saptamana trecuta, cu un scor de 52,6%, la prima conferinta a partidului desfasurata in format digital, in conditiile pandemiei. Armin Laschet, aliat al cancelarului Angela Merkel si prim-ministrul celui mai populat land german, a obtinut 83,35% din voturile prin corespondenta exprimate de cei 1.001 de delegati, a comunicat CDU. Angela Merkel , politicianul dominant al Europei si invingatoare constanta in toate alegerile federale germane incepand din 2005, a anuntat ca nu va mai candida la scrutinul general din septembrie. Dupa demisia sa de la conducerea CDU in decembrie 2018 , partidul a avut mari dificultati in a-i gasi succesorul potrivit.O decizie privind candidatul comun al CDU-CSU la functia de cancelar este asteptata in martie, ea putand reconfigura scena politica germana si la nivel european.