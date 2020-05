Un jurnalist german s-a trezit cu 1.200 de dolari in cont si o scrisoare de la Trump: Cat s-a chinuit sa returneze banii

Ziare.

"Sunt cetatean german, platesc taxe in Germania. Am ras, m-au trecut transpiratiile, apoi lumea mi-a cazut in cap, mi s-a facut frig si am rostit un cuvant din patru litere, asa cum spun americanii muncitori", a scris Ruether in Frankfurter Allgemeine Zeitung.Greseala a fost cauzata de faptul ca jurnalistul are, din facultate, un social security number, un numar unic care confera dreptul de munca in SUA. Ruether a petrecut o buna perioada de timp in incercarea de a da banii inapoi, inclusiv cu telefoane la Ambasada Statelor Unite sau la Trezorerie."Nu am gasit nicaieri o adresa de email. Doar un numar de fax de la departamentul Fisc din Philadelphia, responsabil pentru cazurile internationale de taxe. Asa ca am scris un fax ca si cum era anul 1993", a povestit Ruether. Numerele de fax erau insa scoase din functiune, iar germanul a trimis in cele din urma cecul prin posta."Mult noroc, e clar ca o sa aveti nevoie de el", le-a transmis ziaristul autoritatilor din SUA.