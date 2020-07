Un raport oficial al autoritatilor germane confirma ca angajatii abatoarelor Tonnies erau cazati in conditii inumane

Potrivit adevarul.ro, care citeaza dpa, raportul arata ca in urma controalelor la locurile de cazare ale angajatilor din abatoarele Tonnies au fost descoperite aproape 1.900 de deficiente: supraaglomerare, mucegai, pericol de cadere, scurgeri la acoperisuri, instalatii sanitare "catastrofale", nereguli privind prevenirea incendiilor si lipsa dezinfectantului.Sursa citata mai arata ca ministrul sanatatii din landul Renania de Nord-Westfalia a precizat ca la sfarsitul lui mai au fost inspectate circa 650 de cladiri, unde erau cazati 5.300 de oameni. "A fost necesara evacuarea a patru apartamente, din cauza deficientelor structurale grave si a pericolelor pentru sanatate", a aratat ministrul, potrivit adevarul.ro Potrivit sursei amintite, Laumann a mai declarat ca inspectiile au fost posibile doar in contextul epidemiei de COVID-19, in mod obisnuit autoritatile din subordinea sa neputand face astfel de verificari, acesta fiind si motivul pentru care a fost ceruta modificarea legislatiei in aceasta privinta.