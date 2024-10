Va fi comisar pentru portofoliul digital, dar se lauda ca stie sa foloseasca un iPhone

Candidatul Germaniei la functia de comisar european pentru Economie si societate digitala s-a laudat cu privire la priceperea sa online, declarand ca foloseste Internetul zilnic, insusindu-si chiar si calendarul de pe iPhone-ul sau.

Gunther Oettinger, anterior comisar european pentru energie, va prelua in noiembrie portofoliul digital. El a declarat pentru Passauer Neue Presse ca s-a informat dintotdeauna in legatura cu sfera digitala, uneori programandu-si singur intalniri in calendarul de pe iPhone, scrie The Local.

Internetul reprezinta o "usuare", a mai spus germanul punand capat temerilor potrivit carora nu ar fi calificat pentru aceasta pozitie din cadrul Comisiei Europene.

"Cand am nevoie de informatii, caut online. Sunt online in fiecare zi", a declarat Oettinger.

Intr-o audiere din cadrul Parlamentului European centrata pe riscurile digitalizarii, el a afirmat ca "daca cineva este suficient de prost ca in postura de celebritate sa se fotografieze nud si sa posteze fotografiile online, nu se pot astepta ca noi sa ii asiguram protectia. Prostia este un lucru de care persoanele pot fi salvate doar partial".

In trecut, Oettinger s-a confruntat cu un moment ridicol, dupa ce un filmulet cu el tinand un discurs intr-o engleza mai putin perfecta, a devenit viral in 2010, in contextul in care, cu putin timp inainte, germanul vorbise despre importanta cunoasterii limbii engleze.

