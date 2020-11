Maia Sandu insista asupra retragerii trupelor rusesti din Transnistria si anunta ca nu doreste sa aiba o intalnire cu liderul separatist Vadim Krasnoselski

"Voi munci ca sa rezolv problemele cetatenilor, atunci cand vor aparea aceste probleme. Eu ma intalnesc cu oameni care respecta integritatea teritoriala si suveranitatea Republicii Moldova", a subliniat Maia Sandu in cadrul emisiunii "Moldova in direct" de pe postul public de televiziune Moldova 1.Maia Sandu sustine ca va depune toate eforturile pentru a stopa contrabanda din regiunea transnistreana. "Un lucru pe care voi continua sa-l fac, pe care l-am inceput cand eram in functia de prim-ministru, este sa opresc schemele de coruptie si contrabanda. Noi am reusit sa oprim total contrabanda de tigari in cele cinci luni si veti vedea acest lucru si in rapoartele misiunilor internationale. (...) Acum aceasta contrabanda cu tigari prin regiune a revenit la volumul de 5 miliarde de bucati pe an. Pentru ca cineva face bani din asta", a declarat Maia Sandu.In ceea ce priveste prezenta trupelor rusesti in regiune, presedintele ales sustine ca Republica Moldova a avut o pozitie unica de-a lungul tuturor guvernarilor, cea privind necesitatea retragerii trupelor de pe teritoriul tarii. "Aceasta este pozitia Republicii Moldova dintotdeauna, nu este o noutate, este doar o continuare a pozitiei corecte a Republicii Moldova.Toate guvernarile in Republica Moldova au avut aceeasi pozitie, ca acesttrebuie sa se retraga si munitiile trebuie retrase. Eu voi continua (aceasta linie), pentru ca este foarte important sa ne fie respectata integritatea teritoriala si independenta tarii", a declarat Maia Sandu.Presedintele nou ales si-a declarat convingerea ca acei locuitori din stanga Nistrului care au votat pentru ea in alegerile prezidentiale isi doresc schimbarea. "Asta vorbeste despre faptul ca si oamenii de acolo isi doresc schimbarea, cu totii sufera de saracie, sufera din cauza emigratiei, pentru ca pleaca cei dragi, si doresc sa isi imbunatateasca conditiile de viata", a subliniat Maia Sandu.Potrivit agentiei de presa TASS, in cadrul aceleiasi emisiuni, Maia Sandu s-a pronuntat in favoarea mentinerii actualului format de negocieri 5+2 ( Chisinau , Tiraspol, OSCE, Rusia si Ucraina, plus SUA si UE observatori). "Vom continua discutiile in acest format", a spus ea, atentionand ca exista forte atat la Chisinau, cat si la Tiraspol care nu sunt interesate de solutionarea conflictului transnistrean.Mandatul presedintelui in exercitiu Igor Dodon expira la 23 decembrie, iar investirea Maiei Sandu ar putea avea loc pe 24 sau 25 decembrie, aceste date fiind discutate cu functionarii responsabili de organizarea ceremoniei, potrivit Unimedia.Conform Constitutiei Republicii Moldova, candidatul a carui alegere a fost validata depune juramantul de investire in fata Parlamentului si a Curtii Constitutionale, cel tarziu la 45 de zile dupa alegeri.