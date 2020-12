Liderul partidului ultranationalist din Rusia ameninta Moldova cu o "baie de sage". Moscova continua atacurile impotriva Maiei Sandu pe problema Transnistriei

Reactii privind retragerea trupelor ruse din Transnistria

Atacul lui Jirinovski, cunoscut pentru limbajul sau putin diplomatic, survine dupa ce Kremlinul si Ministerul rus de Externe au reactionat in mod dur la o declaratie facuta la sfarsitul lunii noiembrie de presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, care reiterase de fapt pozitia dintotdeauna a Chisinaului, inainte de venirea a presedintelui socialist prorus Igor Dodon la putere in 2016, privindsi evacuarea munitiilor rusesti de la Cobasna, conform mass-media de peste Prut."Daca va exista o incercare privind retragerea 'contingentului nostru de mentinere a pacii', noi il vom dubla sau chiar tripla. Pe seama cui? Aproape toata lumea are acolo pasapoarte rusesti. Exista 250.000 de cetateni rusi (in Transnistria). Conform Constitutiei, noi ar trebui sa-i protejam, dar ei nu ne-o cer. Pentru ca au destule arme acolo", a declarat Jirinovski in cadrul unei emisiuni de dezbateri pe teme politice de la Rossia-1 in data de 4 decembrie.In acest sens, politicianul rus a declarat ca in depozitele de la Cobasna sunt munitii suficiente pentru "un intreg al Treilea Razboi Mondial in Europa". Potrivit acestuia, lichidarea unei astfel de cantitati de arme este imposibila, deoarece unda de soc "va zgudui intreaga Europa"."Noi eram gata de un potential razboi, iar la Cobasna era depozitul nostru principal. Acum aceasta munitie nu poate fi lichidata si nici macar mutata, pentru ca in caz de explozie, Europa ar putea fi zguduita de o unda de soc", a insistat el, adaugand ca evacuarea munitiilor este destul de periculoasa intrucat acestea ar putea exploda pe drum, in plus nimeni nu doreste sa plateasca pentru lichidarea armamentului. "Depozitul va ramane acolo pentru destinatia sa de baza", a spus el."Noi nu trebuie doar sa spunem, ci si sa avertizam - nu numai ca nu ne vom retrage, dar in orice moment vom creste contingentul fortelor de mentinere a pacii. Daca fie si doar un singur soldat (rus) va fi ucis, va veti scalda intr-o baie de sange, nu veti avea timp nici macar sa ajungeti pe aeroportul din Chisinau , va vom ajunge pe toti", a mai amenintat Jirinovski.In perioada sovietica, depozitul de la Cobasna era cunoscut ca depozitul nr. 1411 de munitii de artilerie, reprezentand arsenalul strategic al Districtului militar Sud-Vest al URSS. Dar cea mai mare parte a munitiilor a fost stocata aici dupa retragerea trupelor sovietice din fosta Republica Democrata Germana (RDG), Cehoslovacia si alte tari din fostul Pact de la Varsovia. Conform cifrelor oficiale, aici ar fi stocate in prezent peste 20.000 de tone de arme si munitii.Intr-o reactie la declaratia ministrului rus de externe Serghei Lavrov, care a calificat la 30 noiembrie drept "iresponsabil" apelul sau privind retragerea trupelor din cadrul Grupului Operativ (GOTR) din Transnistria si a munitiilor din stanga Nistrului, Maia Sandu a amintit ca ministrul rus al apararii Serghei Soigu a promis in vara anului 2019 ca Rusia va evacua cele peste 20.000 de tone de munitii din depozitele de la Cobasna.In apelul sau, Maia Sandu se referea la retragerea GOTR - creat pe ramasitele fostei Armate a 14-a sovietice in Transnistria -, pronuntandu-se pentru transformarea misiunii de pace rusesti din stanga Nistrului in una civila, sub mandat OSCE.