Stupoare la Chisinau: Dodon va putea promova, evalua si sanctiona judecatorii dupa bunul sau plac

La 25 iunie 2019, la cateva zile dupa ce Vlad Plahotniuc a cedat puterea si a fugit din tara, premierul ales de noua majoritate parlamentara PSRM-ACUM, Maia Sandu, a participat la o sedinta a CSM cerand ultimativ membrilor acestuia sa inceapa "adevarata curatare a sistemului judecatoresc", in caz contrar "problema va fi solutionata prin Parlament".La sfarsitul lunii august, ministrul Justitiei (din guvernul Maiei Sandu), Olesea Stamate, a prezentat, care prevedea reevaluarea tuturor judecatorilor si procurorilor. A fost ziua care a marcat inceputul framantarilor in sistemul judiciar.Simtindu-si amenintata libertatea (deja ii fusese ridicata imunitatea presedintelui CSJ, Ion Druta) si averile agonisite ilegal in perioada cleptocratiei,In CSM aparuse o masa critica deschisa pentru schimbare. Unii judecatori si presedinti de instante asupra carora planau suspiciuni de coruptie au ramas fara imunitate, au fost mai intai suspendati (presedintele CSJ, Ion Druta, fiind cercetat pentru "imbogatire ilicita"), iar ulterior demisi de CSM si trimisi in judecata, inclusiv in baza unor denunturi ale judecatorilor.Unii magistrati au inceput sa vorbeasca public despre abuzuri socante care au avut loc in sistem in perioada regimului oligarhic (treptat, au fost exclusi din sistem).In paralel, pe un alt flanc, un grup mare de magistrati incerca sa se autoconserveze in interiorul sistemului, creand senzatia ca este in cautarea unui nou stapan politic.La inceputul lunii iulie 2019, Igor Dodon s-a intalnit cu un grup de membri ai CSM, iar la 13 septembrie 2019, la Secretariatul CSM a fost inregistrata o cerere, semnata de 87 de judecatori, cu solicitarea de a convoca Adunarea generala extraordinara a judecatorilor, pentru demiterea tuturor membrilor CSM.La 27 septembrie 2019, in cadrul unei adunari generale fara cvorum, s-a votat revocarea mandatelor tuturor membrilor CSM (actiuni considerate anticonstitutionale de catre presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio).Consiliul a rezistat, fiind sprijinit de societatea civila si de Comisia de la Venetia.In noiembrie 2019, pe fondul asumarii raspunderii executivului pentru functia de procuror general, guvernul condus de Maia Sandu a fost demis cu voturile socialistilor lui Igor Dodon si ale democratilor abandonati de Plahotniuc.Peste cateva zile, PSRM+PDM au investit actualul Guvern, condus de Ion Chicu, care a fost ministru al finantelor in guvernul Filip (controlat de Plahotniuc), dupa care a devenit consilier al presedintelui Dodon.Au urmat mai multe mutari, la nivel legislativ, cu scopul inclinarii balantei de voturi in CSM spre grupul celor ce urmareau conservarea in sistem, deja sprijiniti de Igor Dodon.La 20 decembrie 2019, majoritatea parlamentara PSRM+PDM a votat o serie de amendamente la Legea cu privire la CSM in sensul extinderii numarului de membri ai CSM de la 12 la 15.Guvernarea de la Chisinau solicitase un aviz Comisiei de la Venetia asupra proiectului, dar nu a mai asteptat vreun raspuns.La 22 mai 2020, la ultima sedinta a Parlamentului (desfasurata pe timp de pandemie, desi se stia ca un deputat este infectat cu COVID-19), majoritatea parlamentara PSRM+PDM a votat in doua lecturi o initiativa legislativa a deputatului socialist, Vasile Bolea, care prevedea suplinirea numarului de membri ai CSM cu membri supleanti, pana la alegerea membrilor de baza - o initiativa apreciata ca fiind suspecta de catre opozitie.In aceeasi zi, CSM a anuntat intr-un comunicat ca "membri supleanti, in sistem, nu sunt". Potrivit CSM, la Adunarea Generala a Judecatorilor din 20 octombrie 2017 au fost alesi 2 membri supleanti ai Consiliului Superior al Magistraturii: Luiza Gafton de la Curtea Suprema de Justitie (cu 298 de voturi) si Anatol Pahopol de la Curtea de Apel Chisinau (cu 256 de voturi)."Dupa demisia din propria initiativa a judecatorului Alexandru Gheorghies din functia de membru al CSM acesta a fost substituit cu Luiza Gafton. (...) La 09 august 2019, membrul supleant al CSM din randul judecatorilor Anatol Pahopol a inregistrat la CSM cererea de demisie din functia de membru supleant al CSM.Discutiile privind retragerea cererii au fost refuzate de judecator", mentioneaza CSM in comunicatul din 22 mai 2020.Mai mult, CSM precizeaza ca judecatorul Anatol Pahopol a participat la buclucasa adunare a judecatorilor din 27 septembrie 2019 (fara cvorum), la care si-a dat votul pentru revocarea sa din functia de membru supleant al CSM.Marti, 26 mai 2020, Pahopol a fost detasat in vederea exercitarii mandatului de membru al CSM ca urmare a intrarii in vigoare a amendamentelor la Legea CSM votate vineri, 22 mai.In plus, el a devenit noul presedinte interimar al CSM. Astfel, deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, sustine ca "Pahopol este persoana care, de facto, inclina balanta si face ca Igor Dodon sa controleze CSM. (...) Scopul principal al sedintei Parlamentului de joia trecuta a fost anume adoptarea legii prin care sa fie propulsat Anatolie Pahopol in functia de membru si presedinte interimar al CSM, chiar daca exista riscul iminent de infectare a deputatilor.", a mentionat Litvinenco.Liderul PAS, Maia Sandu, a spus, in context, ca "apucaturile "plahotniuciste" ale lui Dodon iau amploare. De 11 luni se chinuie sa preia controlul asupra CSM si, in sfarsit, l-a palit norocul. (...) Timp de trei ani, Dodon a numit in functii de judecator oamenii lui Plahotniuc,. Iar"."Se pare ca amendamentul deputatului socialist Vasile Bolea a venit sa asigure o majoritate in CSM - un amendament dedicat unei persoane care a renuntat la mandat. Este o situatie absurda! Judecatorul cere sa fie demis - dar reiese ca adunarea (fara cvorum) nu i-a acceptat demisia (desi l-a demis).Mai mult, cum poate CSM sa accepte sau sa refuze mandatul unui candidat la functia de membru al CSM pe care nu l-a ales? L-a ales un alt organ - Adunarea Judecatorilor", a comentat pentru DW consilierul juridic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun."Presedintele Dodon, prin oamenii apropiati lui, a incercat de mai multe ori sa preia controlul asupra acestei institutii. Pana acum, a esuat de fiecare data. Mai intai si-a incercat norocul prin orchestrarea unor adunari generale ale judecatorilor. Apoi, prin modificarea legii CSM in decembrie 2019, ignorand in totalitate avizul Comisiei de la Venetia, pe care tot ei l-au solicitat in regim de urgenta.Chiar si asa, nu le ajungea un vot pentru a putea controla aspectele ce tin de cariera judecatorilor. Acum au gasit solutia - amendamentul introdus joi la Legea CSM a fost special croit pentru a le asigura acel vot.De azi,, iar orice speranta de curatare a sistemului din interior s-a spulberat. Temporar s-a spulberat", a mentionat, pentru DW, Olesea Stamate, ex-ministru al justitiei in guvernul condus de Maia Sandu.