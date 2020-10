Polonia raporteaza un nou record de infectari cu COVID, peste 20.000 de noi cazuri

Cifra anuntata joi este de 20.156, plus un nou record zilnic de decese de 301, numarul total de infectari ajungand la peste 319.000 de la inceputul pandemiei, cu 5.149 decese, in tara cu 38 de milioane de locuitori."Daca in zilele urmatoare observam o crestere de 2500-3000 de infectari zilnic, din nefericire ne-am putea astepta la un nou lockdown, in scurt timp", a spus purtatorul de cuvant al ministerului, Wojciech Andrusiewicz.In ultimele saptamani s-au facut auzite preocupari ca sistemul de sanatate al tarii si-ar putea atinge limitele atat in ce priveste paturile disponibile, cat si personalul medical.Peste 14.600 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt tratate in acest moment la spitale din Polonia si dintre acestea peste 1.200 au nevoie de ventilatoare, ocupand aproape 70% din capacitatea de ventilatoare a spitalelor din tara.Saptamana aceasta Polonia a inaugurat primul sau spital temporar la Cracovia si intentioneaza sa infiinteze institutii similare si in alte capitale regionale.Vinerea trecuta, guvernul a anuntat ca de a doua zi toata tara va trece in asa-zisa "zona rosie", in fata cifrelor in crestere, in conditiile in care jumatate din Polonia, mai ales marile orase si zonele metropolitane, se aflau deja de o saptamana in aceasta situatie.Astfel, pe langa obligativitatea mastii in spatiile publice, de sambata trecuta in Polonia mai merg la scoala fizic doar copiii de pana in clasa a treia inclusiv, restul practicand invatamantul la distanta, angajatii sunt incurajati sa lucreze de acasa in masura posibilului, restaurantele, cafenelele, barurile fac doar livrari, piscinele si cluburile de sport sunt inchise, cei peste 70 de ani sunt rugati sa stea in case si adunarile sunt limitate la cinci persoane, iar nuntile interzise, fiind totodata limitat accesul in magazine, transporturi si biserici.