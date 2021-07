Cetatenii francezi, sfatuiti sa evite Spania si Portugalia ca destinatii de vacanta din cauza riscurilor legate de COVID-19

Spania revine la faza de risc extrem

"Celor care nu si-au rezervat inca vacantele le recomand sa evite Spania si Portugalia ca destinatii. Este un sfat prudent, o recomandare", a declarat Beaune pentru France 2 TV.Ministrul a revenit apoi cu precizari: "calatoriile in Spania si Portugalia si in orice alta parte din Europa raman autorizate ... Transmitem un mesaj de prudenta in legatura cu Portugalia si Catalonia care sunt puternic afectate de varianta Delta", a afirmat el.Ministrul spaniol al sanatatii a avertizat miercuri ca persoanele tinere pot dezvolta cazuri severe de COVID-19 si le-a cerut acestora sa coopereze pentru reducerea ratei de infectare care aproape s-a dublat intr-o saptamana pe masura ce varianta Delta afecteaza adulti mai tineri nevaccinati.In incercarea de a aduce situatia legata de coronavirus sub control, regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei va inchide cluburile de noapte incepand de vineri, la doar cateva saptamani dupa deschiderea lor. Spania a depasit miercuri, 7 iulie, incidenta de 250 de cazuri si a revenit la faza de risc extrem, dupa ce, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in tara peste 17.300 de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit rtve.es.Incidenta acumulata pe 14 zile in Spania a urcat cu 26,81 de puncte pana la 252,16 la 100.000 de locuitori, in urma raportarii, miercuri, a 17.384 de cazuri si 17 decese asociate.Comunitatile autonome au inceput sa renunte la relaxarea restrictiilor, in fata cresterii "explozive" a cazurilor.In ultima saptamana, incidenta a crescut foarte mult in Spania, in special in randul tinerilor care nu sunt vaccinati.Tot mai multe tari europene se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri. Marti, 6 iulie, Italia a inregistrat o inversare a curbei descrescatoare a numarului de infectii si a deceselor din tara.Autoritatile din Polonia au anuntat si ele ca se asteapta din nou la circa 15.000 de cazuri zilnice, iar Grecia sau Olanda au anuntat si ele o crestere a cazurilor noi.Infectarile cu varianta Delta a coronavirusului, inalt transmisibila, reprezinta acum in jur de 40% dintre cazurile din Franta , a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, care a avertizat ca un al patrulea val de epidemie ar putea lovi in curand tara.