Portugalia, Luxemburg şi Belgia, primele țări care au primit bani din fondul european de relansare

Ajutor de 800 miliarde de euro post-pandemie

Prefinanţările acordate marţi reprezintă 13% din sumele totale alocate pentru fiecare din cele trei ţări. Executivul comunitar a eliberat 2,2 miliarde de euro pentru Portugalia, 770 milioane de euro pentru Belgia şi 12,1 milioane de euro pentru Luxemburg.Eliberarea de noi tranşe este condiţionată de implementarea obiectivelor şi reformelor prevăzute în fiecare din planurile naţionale, scrie Agerpres, preluând Reuters.În total, Comisia Europeană a alocat Portugaliei o sumă totală de 16,6 miliarde de euro sub formă de granturi şi împrumuturi, 5,9 miliarde de euro sub formă de granturi pentru Belgia şi 93,4 milioane de euro sub formă de granturi pentru Luxemburg.Până la această dată, numărul total de planuri de redresare aprobate de miniştrii de Finanţe din UE a ajuns la 16, printre acestea fiind şi planurile depuse de toate marile economii ale blocului comunitar.Planurile prezentate de restul statelor membre UE, inclusiv PNRR-ul României, urmează a fi evaluate la o dată ulterioară.Toate cele 27 de state membre UE ar urma să primească bani de la Mecanismul european de relansare, o schemă în valoare de 800 miliarde de euro sub formă de granturi şi împrumuturi. Pentru a primi bani, fiecare guvern trebuie să detalieze cum intenţionează să cheltuie partea care îi revine, cu condiţia ca cel puţin 37% din fonduri să meargă spre obiective verzi, precum reducerea emisiilor de CO2, şi cel puţin 20% pentru a face economia mai pregătită pentru epoca digitală. Planurile naţionale sunt evaluate de Comisia Europeană , pentru a se asigura că îndeplinesc toate criteriile, şi apoi de Consiliul miniştrilor de Finanţe, înainte ca banii să fie transferaţi.Guvernele statelor membre vor primi, în avans, doar 13% din partea lor de bani, iar tranşele viitoare vor veni de două ori pe an, după finalizarea unor ţinte de investiţii şi reforme convenite.