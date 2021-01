Norvegia prelungeste o serie de masuri antipandemice, inclusiv interdictia nationala de vanzare a alcoolului

Solberg a mentionat "incertitudinea" legata de ratele de infectie ca motiv pentru prelungirea interdictiei de vanzare a alcoolului din 4 ianuarie pana saptamana viitoare, cand se va face o noua evaluare.Incepand de luni, calatorii trebuie testati la granitele tarii - sau sa se supuna unui test de coronavirus in termen de 24 de ore de la sosire.O exceptie s-ar aplica la punctul de trecere a frontierei Svinesund din sudul tarii catre Suedia , unde trebuie construita capacitatea, a spus Solberg.De asemenea, cetatenii au fost sfatuiti sa-si limiteze in continuare contactele sociale la cel mult cinci persoane in afara propriei gospodarii si, de preferinta, sa se intalneasca cu alte persoane in aer liber."Oamenii trebuie sa fie pregatiti sa traiasca cu diferite grade de control al infectiei pana in vara, poate chiar mai mult", a avertizat ea.Masurile au fost anuntate in comunicatul lui Solberg catre parlament cu privire la politica guvernului in legatura cu pandemia.Norvegia a avut rate de infectie relativ scazute comparativ cu multe alte tari din Europa, dar situatia se poate schimba rapid, a declarat prim-ministrul.Daca ratele de infectie in Norvegia scapa de sub control, guvernul este de asemenea pregatit sa introduca o restrictie de circulatie, a spus Solberg.Printre altele, guvernul a anuntat ca va relaxa unele restrictii pentru copii si tineri, permitand activitati sportive si de agrement, atat in interior cat si in aer liber.Norvegia, o tara de 5,3 milioane de locuitori, a inregistrat aproximativ 58.000 cazuri de COVID-19 si 517 decese legate de virus.