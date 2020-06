Eurostat: Romania se numara printre statele cu un procentaj ridicat de coafeze si cosmeticiene

Ziare.

In randul statelor membre, cel mai ridicat procentaj de coafeze si cosmeticiene se inregistra anul trecut in Cipru (2,3% din totalul angajatilor), Malta si Portugalia (ambele cu 1,3%), Irlanda Spania si Italia (toate cu 1,2%), Ungaria Austria , Cehia, Franta , Croatia, Letonia, Slovenia, Germania Olanda , Romania si Slovenia (toate sub 1%).In contrast, cel mai scazut procentaj de coafeze si cosmeticiene era anul trecut in Luxemburg si Suedia (ambele cu 0,5%), Belgia, Bulgaria Estonia , Lituania, Polonia , Slovacia si Finlanda (toate cu 0,7%).In conditiile in care profesiile de coafeza si cosmeticiana necesita deseori apropierea de clienti, saloanele de coafura si cosmetica au fost inchise in majoritatea celor 27 de state ale UE , astfel incat aceasta categorie profesionala este una din cele mai afectate din punct de vedere economic de pandemia de coronavirus (COVID-19).Majoritatea coafezelor si cosmeticienelor din UE sunt femei (86%), peste doua cincimi (42%) au varsta cuprinsa intre 15-34 de ani, iar 38% au varsta cuprinsa intre 35-49 de ani. Coafezele si cosmeticienele care au 50 de ani sau mai mult reprezinta 21% din totalul angajatilor din acest sector.