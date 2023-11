Explozie uriașă la cea mai mare uzină de tractoare din Rusia, unde se fabrică și motoare pentru tancuri VIDEO

O explozie puternică urmată de un incendiu uriaș s-a produs duminică în orașul rusesc Celeabinsk, la o uzină de tractoare.

Uzina este specializată în producția de motoare diesel și motoare pentru toate tancurile, piese de schimb pentru acestea, precum și o gamă largă de vehicule cu șenile, fiind foarte importantă pentru armata Rusiei.

Celeabinsk este un oraș din Rusia, în estul munților Urali, situat pe râul Mias, fiind capitala regiunii cu același nume.

Explosion at the territory of the Chelyabinsk Tractor Plant. Russian sources report a fire at a transformer substation on the plant’s territory. The plant is used for military purposes, such as the production of tank engines. The cause and

of the explosion are not yet known.