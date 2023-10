Cel puțin patru morți și 7 răniți în urma explodării unui colet-capcană într-un mall din capitala Afganistanului. Statul Islamic a revendicat atacul VIDEO

Gruparea jihadistă Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seară, 27 octombrie, un atentat cu bombă care, potrivit unui bilanţ revizuit, a provocat moartea a patru persoane şi rănirea a şapte, cu o zi înainte într-un centru comercial din capitala afgană Kabul, informează AFP.

"Luptătorii SI au reuşit să plaseze un colet-capcană într-o sală în care se adunau şiiţi", a precizat organizaţia sunnită într-un comunicat.

Explozia a avut loc în Dasht-e-Barchi, un cartier predominant populat de comunitatea şiită Hazara, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei din Kabul, Khalid Zadran.

Zadran a raportat patru morţi şi şapte răniţi într-un mesaj transmis presei vineri după-amiază, revizuind bilanţul iniţial de doi morţi şi nouă răniţi. O anchetă este în curs de desfăşurare, a spus el.

Autorităţile talibane nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la declaraţia SI.

Explozia a distrus un club sportiv aflat la câteva etaje mai sus în mall, aruncând în aer toate partiţiile din acest spaţiu, spărgând geamuri şi provocând pagube în tot blocul, au constatat vineri reporterii AFP.

Un angajat al clubului, care organizează antrenamente pentru sporturi de luptă, a declarat pentru AFP că explozia a avut loc la sfârşitul unei sesiuni de box foarte aglomerate, la care participă de obicei aproximativ 30 de persoane.

"Explozia a fost extraordinar de puternică. Pereţii au căzut, uşile metalice, ferestrele au fost spulberate", a declarat Sultan Ali Amiri, 26 de ani, care nu se afla în club în momentul exploziei.

Jurnaliştii AFP au văzut mai mulţi saci de box pe podeaua clubului, alţii încă atârnând şi marcaţi de fragmente ale exploziei.

Comunitatea şiită Hazara din Afganistan este ţinta unor atacuri regulate în această ţară predominant musulmană sunnită.

Hazara sunt persecutaţi de zeci de ani, fiind ţinta talibanilor în timpul insurecţiei lor împotriva fostului guvern susţinut de SUA, precum şi a SI.

Same old story. Suicide bombing targeted hazaras in Dasht-e-Barchi in Western Kabul. This time the target was the sport club Milat where Hazara youth were training. A dozen of causlities are reported. #StopHazaraGenocide pic.twitter.com/R0lNN2upAL

Autorităţile talibane afgane menţin controlul asupra securităţii în ţară, dar în ultimii doi ani au avut loc zeci de atacuri care au vizat civili. Cele mai multe au fost revendicate de EI-K, ramura locală a grupării Stat Islamic.

🚨Explosion in Kabul | Yesterday, Oct 26, reports surfaced of a large explosion inside a gym in Dasht-e-Barchi, Kabul, #Afghanistan. We’re monitoring for further details on the nature of the explosion, and whether any group is behind it – there have been no claims of… pic.twitter.com/e3L19jaEPc