Explozie devastatoare la o uzină chimică din China VIDEO

O explozie a avut loc luni, 21 noiembrie, într-o uzină chimică din Taiyuan, capitala provinciei Shanxi, în nordul Chinei, potrivit Dahebao - cotidianul oficial al provinciei, citat de AFP.

Înregistrări video difuzate pe reţele de socializare surprind un incendiu în instalaţia industrială, care degaja un fum gri, în formă de ciupercă pe cer.

Alte imagini surprind locuinţe şi cioburi pe jos, oameni speriaţi care ies din clădiri şi rame de ferestre căzute la baza zidului unor imobile, din cauza suflului exploziei.

At 17:25 on November 21, an explosion occurred at the Jiangyang Chemical Plant in Taiyuan, Shanxi.#China #Explosion pic.twitter.com/UhrDmKZNRj