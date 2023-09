Cinci localități și un spital dintr-o regiune rusească de la granița cu Ucraina nu au curent după ce Kremlinul susține că a doborât 11 drone ucrainene VIDEO

Rusia anunţă vineri că a doborât 11 drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, iar un guvernator local anunţă că un post electric a fost avariat de una dintre drone într-un sat rus situat în apropiere de frontiera cu Ucraina, relatează AFP.

”Unsprezece dispozitive aeriene fără pilot ucrainene au fost distruse de sisteme de apărare aeriană (...), unul deasupra teritoriului regiunii Kaluga, iar zece deasupra regiunii Kursk”, anunţă într-o postare pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

Guvernatorul din Kursk, Roman Starovoit, a anunţat anterior că această regiune de la frontiera de est a Ucrainei a fost ”atacată masiv” cu drone ucrainene.

La Belaia, la mai puţin de 25 de kilometri de frontieră, ”o dronă ucraineană a lansat două dispozitive explozive asupra unui post electric”, a anunţat într-o postare pe Telegram Roman Starovoit.

”Unul dintre transformatoare a luat foc. Cinci localităţi şi un spital au fost private de electricitate. Echipe de pompieri s-au dus la faţa locului”, a anunţat el.

Aftermath of a drone attack on an electrical substation in the #Kursk region. https://t.co/qKvm06qXDh pic.twitter.com/G4DO8zYf0V