Facebook denunta o manipulare a Rusiei si suspenda 13 conturi si doua pagini Peace Data, un fals organ de presa

Acest site dispune de 13 conturi si doua pagini Facebook, create anul trecut. Ele au fost suspendate luni din cauza folosirii unor identitati false si altor forme de "comportament etic neadecvat", a anuntat marti Facebook.Peace Data a recrutat jurnalisti independenti insarcinati sa scrie articole despre politica americana si britanica.Facebook anunta ca a anchetat si "stabilit legaturi cu indivizi asociati activitatilor Internet Research Agency (IRA)", o organizatie rusa care, potrivit serviciilor americane de informatii, ar fi jucat un rol central in amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016. Twitter a anuntat, la randul sau, ca a suspendat cinci conturi care ar putea avea "legaturi cu membri ai statului rus".Contactat de Reuters, Peace Data nu a raspuns, iar reprezenati ai Rusiei nu au fost disponibili imediat. Rusia respinge acuzatii de amestec ale Statelor Unite si sa asigurari ca nu se amesteca in politica altor tari.Peace Data ar fi tintit in principal grupari apropiate stangii in Statele Unite si in Marea Britanie, potrivit societatii Graphika, specializata in analiza retelelor de socializare.Graphika a publicat un raport in care arata ca Peace Data a postat mesaje critice cu privire la membri ai dreptei si de centru-stanga si ca site-ul a "acordat o atentie deosebita tensiunilor rasiale si politice" din Statele Unite.Graphika precizeaza ca doar 5% dintre articolele in engleza ale Peace Data vizeaza alegerile americane, dar ca "acest aspect al operatiunii sugereaza o incercare de fidelizare a unui public de stanga cu scopul de a-l deturna de la campania lui (Joe) Biden".Aceste concluzii sustin o evaluare publicata luna trecuta de contraspionajul american, potrivit careia Moscova ar folosi dezinformarea pe Internet pentru a submina campania candidatului democrat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie Joe Biden Un reprezentant al campaniei lui Donald Trump a declarat pentru Reuters ca presedintele american va fi reales "cinstit si nu are nevoie de amestecuri straine". Contactata de reuters, campania lui Joe Biden nu a raspuns imediat.