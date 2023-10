Imagini înfiorătoare din Fâșia Gaza. Cadavrele au ajuns să fie depozitate în mașini de îngheţată

Oficiali din domeniul sănătăţii din Fâşia Gaza, condusă de Hamas, au recurs la depozitarea cadavrelor palestinienilor ucişi de loviturile aeriene israeliene în camioane frigorifice pentru îngheţată, deoarece mutarea lor în spitale este prea riscantă, iar cimitirele nu au spaţiu suficient.

Israelul a declanşat cel mai violent bombardament asupra Fâşiei Gaza ca ripostă după ce gruparea militantă palestiniană Hamas a comis cel mai sângeros atac asupra Israelului din ultimele decenii.

"Morga spitalului poate primi doar 10 cadavre, aşa că am adus congelatoare de îngheţată de la fabricile de îngheţată pentru a depozita numărul mare de martiri", a declarat doctorul Yasser Ali de la spitalul Shuhada Al-Aqsa din Deir Al-Balah.

Camioanele frigorifice, pe ale căror laturi încă mai apar imagini publicitare cu copii zâmbitori care se bucură de conuri de îngheţată, sunt folosite în mod normal pentru a face livrări către supermarketuri. Acum, ele sunt morgi improvizate pentru victimele războiului devastator dintre Hamas şi armata israeliană.

Autorităţile din Gaza au comunicat că loviturile aeriene israeliene au ucis peste 2.300 de persoane, dintre care un sfert copii, iar aproape 10.000 au fost rănite până în prezent. Spitalele duc lipsă de provizii şi se luptă pentru a face faţă numărului tot mai mare de răniţi.

Fâşia Gaza este în criză şi, dacă războiul continuă în acest fel, nu vom putea îngropa morţii. Cimitirele sunt deja pline şi avem nevoie de altele noi pentru a îngropa morţii, a declarat Yasser Ali.

Şi în oraşul Gaza, autorităţile pregăteau gropi comune, a declarat şeful Biroului de presă al guvernului, Salama Marouf.

Israelul a jurat să anihileze Hamas după ce luptătorii săi s-au infiltrat în oraşe israeliene la 7 octombrie, împuşcând bărbaţi, femei şi copii şi luând ostatici.

Normally ice-cream vans bring smile to the faces of Children.

In #Gaza these ice cream vans are being used as mortuary to keep the dead bodies of children murdered by Israelis.

The blood of these children are on the hands of those rulers who are regarded as custodian of Islam pic.twitter.com/baElL5k9qZ