Numai Messi face asa ceva! Un fotbalist de la echipa lui Hagi a dat un gol incredibil dupa ce a driblat toti jucatorii VIDEO

Mijlocasul lui Hagi de la Academie, Denis Bujor, a incris un gol de exceptie in meciul din Liga Elitelor U 17, contra formatiei Kids Tampa Brasov.Reusita sa a adus aminte de Gheorghe Hagi.Tanarul fotbalistul a luat mingea de la centrul terenului si a driblat tot ce i-a stat in cale si a inscris pe langa portarul advers.Denis Bujor este unul dintre cei mai talentati juniori din Academia lui Gheorghe Hagi.La fel ca si Louis Munteanu, fotbalistul a fost adus de la Vaslui. Viitorul - Kids Tampa Brasov s-a terminat 9-0, echipa lui Hagi fiind pe locul 2, in clasament, in spatele formatiei FCSB