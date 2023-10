O israeliancă a supraviețuit prefăcându-se moartă timp de trei ore. Femeia a povestit despre atacul Hamas în timpul unui festival muzical VIDEO

Gili Yoskovici se afla la un festival de muzică în deșertul israelian de lângă Kibbutz Reim când teroriștii Hamas au atacat participanții și au început să împuște oamenii care fugeau. Femeia a reușit să scape. Ea le-a spus reporterilor prin ce a trecut, scrie Daily Mail.

Un festival muzical a fost organizat în deșertul de lângă Kibbutz Reim, lângă Fâșia Gaza, pentru a marca sfârșitul unei sărbători religioase.

Gili a spus că militanții au apărut brusc și au început să tragă în oamenii care alergau.

Ea însăși s-a ascuns sub un copac în mijlocul câmpului și a rămas acolo până când a auzit vocile soldaților care vorbeau ebraică. A stat nemișcată aproximativ trei ore până când soldații israelieni au ajuns la locul festivalului.

"Am văzut oameni murind peste tot. Am stat foarte liniștită. Nu am plâns, nici măcar nu m-am mișcat", a spus ea reporterilor.

„Respiram și spuneam: „Bine, o să mor. E în regulă, doar respiră, doar închide ochii”, își amintește femeia.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri de la festival.

Luptătorii Hamas au reușit să se strecoare în Israel practic nedetectați, trecând cu parapanta granița, în mod normal puternic păzită.

În câteva momente, dansul se oprește și apare haosul, participanții la festival fiind forțați să fugă pentru a-și salva viața, în timp ce bărbați înarmați împușcă și capturează oamenii care fug.

Gili spune că locul festivalului a fost înconjurat de teroriști, care au atacat din mai multe puncte deodată și au deschis focul imediat.

"Pistoale au răsunat peste tot", spune femeia, care a avut noroc să fie găsită trei ore mai târziu. Gili a văzut mulți uciși, majoritatea tineri, deoarece la acest festival din deșertul Negev participă de obicei tineri.

Ester Borokhova, care a scăpat de la aceeași petrecere rave, a spus că a supraviețuit prefăcându-se moartă într-o mașină, după ce șoferul care a încercat să o ajute să evadeze a fost împușcat de la distanţă.

Un alt videoclip a fost publicat pe rețelele de socializare în care Hamas își bate joc de o fată care zăcea inconștientă în spatele unei camionete. A fost recunoscută după tatuajele de pe picioare. Acesta este Shani Luk, în vârstă de 30 de ani, din Germania. Mama ei relatează că nu știe ce s-a întâmplat cu fiica ei.

