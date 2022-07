Declarațiile tulburătoare ale tatălui româncei ucise de rechin în Egipt: "Soția a avut o presimțire rea de cum a văzut informația pe TV"

Românca ucisă de rechin în stațiunea Hurghada de la Marea Roșie, într-o stațiune din Egipt, era originară din județul Suceava.

Roxana Donisan, funcționară la Direcția de Finanțe, își cumpărase două sejururi în Egipt, pentru o vacanță mai lungă.

Femeia lipsea de două zile din hotelul de 5 stele din Egipt în care se cazase, au declarat surse din stațiunea de la Marea Roșie, unde a fost ucisă de rechin.

Cum au primit părinții vestea

Părinții au primit șocați vestea morții fiicei lor. Femeia mergea pentru a treia oară în vacanță în Egipt, a declarat tatăl acesteia pentru Observator News.

„Roxana, de-a lungul vieții, ne-a făcut numai cinste, începând cu școala primară, liceu de profil economic, după care a urmat același profil, Facultatea de Științe Economice din București și a terminat-o în 2002, a terminat toate studiile, inclusiv două masterate, Resurse Umane și Contabilitate, după care a fost asistentă preparator la SNSPA, după care fiind probleme cu salariu mic nu putea face față Bucureștiului și în 2008, după șase ani, a venit acasă la Suceava în urma unui concurs organizat de ANAF Suceava și de atunci figura la Executare silită în cadrul ANAF Suceava, până în momentul de acum.

Soarta fiecăruia e undeva sus, nu a fost căsătorită niciodată, ceea ce ne-a marcat și pe noi, poate că pretențiile au fost prea mari sau așa a fost scris în ceruri. Însă situația actuală și felul cum și-a găsit sfârșitul este ceva la care nu ne așteptam, mai ales că era foarte grijulie. Și profesia a învățat-o să respecte legislația și instrucțiunile din domeniul de activitate. Uneori căuta să nu greșească în niciun fel, era un om spre perfecționism. Așa a fost educată din familie, așa am fost și noi ca părinți. Toată viața ei s-a comportat în felul acesta.

Era a treia oară în Egipt, era locația cunoscută, de aceea nici nu a refuzat-o pe doamna de la agenția de turism. Mai avea un singur loc pentru a-și completa locul. Pe de o parte, s-a bucurat știind locul, calitatea serviciilor, în schimb problema cu rechinii nu prea aveam referințe. Ea dacă făcea ieșiri făcea cu instructorul, cunoștea regulamentul de înot. Înotul era sportul ei preferat vara, iarna patinajul.

Acum momentul fatidic, nu am nicio informație, cum a fost, cum a decurs. Am aflat de la știri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi după două ore că are 40 de ani. A venit apoi poliția să ne ia date personale, probabil și să mă înștiințeze că va lua legătura consulul din Egipt. Era vorba de fata noastră.

Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura și a confirmat că este fata noastră și că este la spital, dar nu mai e în viață. Să pic de pe scaun, stăteam la masă și vorbeam la telefon. Soția a avut o presimțire rea de cum a văzut informația pe TV, lucru care s-a confirmat. Fiind duminică și personalul fiind liber, la societatea de turism, la urgențe a răspuns, mi-a confirmat și domnișoara aia. Discuțiile au durat până la 22.00, după care nu am putut dormi toată noaptea”, a povestit tatăl româncei în exclusivitate pentru Observator.

