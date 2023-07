O fetiţă de 8 ani a fost rănită după ce leagănul în care se dădea, într-un loc de joacă din sectorul 4 al Capitalei, s-a rupt, ea suferind leziuni la braţ, pe faţă şi la un picior.

Incidentul a avut loc joi seară, în Orăşelul Copiilor Brâncoveanu din sectorul 4.

Mama copilei a declarat pentru News.ro că a făcut sesizări scrise către mai multe instituţii, întrucât îşi doreşte ca niciun alt copil să nu mai fie în pericol în momentul în care merge la un loc de joacă.

”O fetiţă a ajuns la UPU Marie Curie în această seară după ce leagănul în care se dădea s-a rupt. Copila are braţul şi umărul stâng în gips, contuzii la nivelul feţei şi pe picioare. S-a întâmplat totul la unul dintre spaţiile de joacă din Orăşelul Copiilor din sector 4, Bucureşti. Fratele mai mare al fetiţei a fost cel care a chemat ambulanţa, iar tatăl a anunţat telefonic situaţia la primărie. Fetiţa are nevoi speciale şi în următoarea perioadă îşi va sista terapiile de recuperare pentru că are braţul şi umărul imobilizate. E nevoie de un avocat care să poată ajută familia în această speţă”, a scris jurnalista Diana Marcu pe Facebook.

Mama fetiței, Simona Sandu, a declarat că a mers cu ea în parc şi, în timp ce micuţa se dădea în leagăn, carabina care ţinea unul dintre lanţuri s-a desprins, ea căzând cu tot cu leagăn şi lovindu-se la braţ, la faţă şi la un picior. Ea este acasă, cu braţul imobilizat şi sub tratament pentru durere.

Simona Sandu a precizat că a făcut sesizare către primarul sectorului 4, către Poliţia Sectorului 4 şi intenţionează să se adreseze în scris şi Direcţiei pentru Protecţia Copilului şi celor de la Protecţia Consumatorului.

„Mă gândesc că poate o să se rezolve ceva pe mai departe. Nu e vorba doar de traumele copilului meu. Este vorba ca cineva să ia totuşi nişte măsuri, pentru că nu este un caz singular”, a declarat femeia.

Întrebată dacă ia în calcul să se adreseze justiţiei, ea a precizat: „Voi face tot ce îmi stă în putinţă ca mamă şi ca cetăţean al acestei ţări, ca altui copil să nu i se mai întâmple aşa ceva”.

Simona Sandu a precizat că fiica sa ratează săptămânal 20 zeci de ore de terapie precum logopedie, hidrokinetoterapie, pianotherapy, terapie senzorială şi nici nu îşi va putea vedea colegii de la grădiniţă, cu care trebuia să se întâlnească pe 21 iulie, când copila împlineşte opt ani. Cea mică va trebui să stea imobilizată timp de trei săptămâni.

Ea a mai precizat că tatăl fetiţei a fost contactat de către reprezentanţi ai Primăriei.

În anul 2017, în acelaşi parc, o tânără a căzut din tiroliană şi a fost transportată la spitalul Bagdasar Arseni. Cu un an în urmă, acelaşi parc a fost închis pentru că avea echipamente vechi de peste 30 de ani.

