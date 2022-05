La o zi după vizita premierului britanic Boris Johnson, președintele Finlandei Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin au anunțat că vor ca țara lor să intre în NATO.

UPDATE 11.04 Decizia Finlandei „va consolida NATO și securitatea noastră comună”, spune premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. ”Danemarca va face totul pentru un proces de admitere rapid după cererea oficială”, adaugă oficialul danez, scrie BBC.

Oficialii finlandezi au precizat joi, 12 mai, într-un comunicat că ”aderarea la NATO ar întări securitatea Finlandei”.

”În această primăvară, a avut loc o discuție importantă cu privire la posibila aderare a Finlandei la NATO. A fost nevoie de timp pentru ca Parlamentul și întreaga societate să își stabilească pozițiile în această chestiune. A fost nevoie de timp pentru contacte internaționale strânse cu NATO și țările sale membre, precum și cu Suedia. Am vrut să acordăm discuției spațiul necesar.

Acum că se apropie momentul luării deciziilor, ne exprimăm părerile egale, inclusiv pentru informarea grupurilor și partidelor parlamentare. Aderarea la NATO ar întări securitatea Finlandei. Ca membră a NATO, Finlanda ar întări întreaga alianță de apărare”, se arată în declarația oficialî transmisă pe site-ul Guvernului Finlandei.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membership:https://t.co/0xJ9OE70Cw@TPKanslia I @niinisto I @MarinSanna pic.twitter.com/ZviOgZ6v1n