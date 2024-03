La 88 de ani, Florin Piersic a dezvăluit ce îl deranjează: "Mi-e jenă de asta"

Florin Piersic a împlinit 88 de ani în luna ianuarie și are în spate o carieră de 66 de ani în lumea teatrului și a filmului românesc.

Îndrăgitul actor a dezvăluit ce îl deranjează, ba chiar îi este jenă când e abordat astfel:

„Eu am jucat lângă maeștrii adevărați. Mi-e jenă să mi se spună maestre, când știu lângă cine am trăit eu, cu cine am făcut profesia asta, de la cine am învățat-o. Eu nu sunt maestru, trăind lângă maeștrii adevărați, nu pot să mă așez lângă ei.

Publicul mi-a oferit mie mai mult decât am dat eu lui. Cea mai mare bucurie este să fiu alături de publicul meu, el să se bucure de prezența mea. De asta m-am făcut actor, să apar în fața publicului. Este o bucurie pentru mine că încă mă recunoaște lumea, pot să mai joc, să mai apar”, a declarat Florin Piersic, la WOWnews.

„Foarte mulți colegi de-ai mei și colege își ascund vârsta, ceea ce nu prea înțeleg. Eu spun că atâția ani am… Am 88 de ani împliniți. Îmi doresc multe, dar nu știu când se mai pot îndeplini aceste dorințe ale mele. Dar vorbind de vârstă, voiam să vă spun, că foarte mulți din păcate-din suflet vă spun asta- și am o durere că vorbesc de asta (...)

Numai trei mai suntem cu dumneavoastră. În afară de trei absolvenți ai institutului de teatru și cinematografie din promoția mea de actori, ceilalți s-au dus. Din păcate i-am pierdut pe toți și regret enorm, pentru că toate amintirile mele, toate frumoasele mele speranțe au fost legate de ei. Am fost foarte iubit și de colegi, nu doar de public, ceea ce este extraordinar. E foarte important ca un actor să fie iubit de colegi. Acesta, recunosc, că este un sentiment extraordinar, să îi văd cum se bucură că tu ai apărut și vei juca împreună cu ei.

Dar este mult de povestit legat de acest lucru.”, a mărturisit Florin Piersic, de curând, pentru Viva.ro.

Ads