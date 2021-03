Astra a invins-o pe Hermannstadt si nu renunta la play-off. Mihai Radut a fost eroul giurgiuvenilor

Sibienii au deschis scorul prin croatul Drazen Bagaric (11), cu un sut al coltul lung. Oaspetii nu au avut avantaj decat patru minute, pentru ca Mihai Radut (15) a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap, in urma unui corner.Radut a creat si golul al doilea al gazdelor, cel care a adus victoria, pasand in fata portii, de unde bosniacul Sulejman Krpic (57) a impins balonul in plasa, dupa ezitari in lant ale fundasilor Ionut Stoica si Raul Oprut.FC Hermannstadt a suferit a treia infrangere consecutiva, toate la limita. Astra are trei victorii si un egal in ultimele patru etape si spera in continuare la un loc de play-off.Citeste si: