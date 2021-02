FOTO Cine este singura romanca care a stat la masa cu Messi

Fosta asistenta la emisiunea "Rai da' buni", Marina Dina este romanca care a avut privilegiul sa stea in apropierea jucatorului argentinian Leo Messi Marina Dina l-a intalnit pe fotbalistul Barcelonei intr-un club exclusivist din Ibiza, intr- o vacanta pe care o petrecea in Spania, scrie gsp Romanca nu a ratat astfel ocazia de a face o poza cu superstarul argentinian.Marina Dina si Messi. FOTO: Instagram / marinadina1Acum, Marina Dina a renuntat la televiziune si s-a dedicat familiei. Fosta vedeta TV are doi copii.Marina Dina FOTO: Instagram / marinadina1CITESTE SI: