Rica Raducanu a stat chiar in salonul care a luat foc. Sotia sa se lupta cu virusul la Matei Bals

Sotia sa este in continuare la Matei Bals si se lupta cu virusul SARS - COV - 2."Sunt suparat rau, sunt singur. Nevasta mea e tot acolo. Bine ca a scapat de focul ala. Eu am stat la pavilionul 5 care a luat loc.Cand eram acolo am vrut sa o aduc cu mine in salon, asa mi-au zis doctorii, dar ea n-a vrut. Daca eu plecam si ea ramanea acolo, cine stie...Am fost chiar acolo unde a luat foc. Ma gandeam ca se poate intampla asa ceva, ca ce-i acolo... numai aglomeratie.Saracii, doctorii parca sunt roboti. Nici nu-i vezi. Te ajuta cu ce pot. Cred ca i-a depasit situatia", a spus Rica Raducanu pentru Antena Stars.Un pavilion al Spitalului Matei Bals a luat vineri foc. 7 oameni au murit in urma aceste tragedii.CITESTE SI: Marturia cutremuratoare a medicului de la Matei Bals care a spart geamurile pentru a ajunge la pacienti: "Ardeau de vii si strigau dupa ajutor!"