Romania - Macedonia de Nord, primul meci in preliminariile CM 2022. Secundul Nicolae Dica: "Suntem favoriti". De cine se teme antrenorul nationalei

"Nu cred ca Macedonia de Nord este favorita. Intr-adevar, ei sunt calificati la EURO 2020. Dar eu nu privesc asa acest meci. Eu spun ca noi suntem favoriti pentru ca jucam acasa. Trebuie sa mergem cu gandul asta, ca suntem echipa mai buna si putem sa castigam acest joc. Eu mi-as dori sa luam maximum de puncte in urmatoarele trei partide, dar daca ne gandim la adversarii pe care ii avem 7 puncte ne-ar fi la indemana. Insa e important ca noi sa gandim ca putem lua maximum de puncte din aceste trei meciuri . Pentru ca noi vrem sa castigam cu orice adversar intalnim.De cand am venit, ne-am propus sa avem o posesie buna, sa ne cream multe ocazii, sa marcam multe goluri si sa castigam. Acestea sunt obiectivele noastre. Sa fim o echipa agresiva, sa facem presing sus indiferent de adversar. Dar pentru asta avem si noi nevoie de timp", a spus secundul.El a subliniat ca principalul pericol pentru echipa nationala il reprezinta Elmas, un fotbalist de la Napoli : "Pandev este jucatorul cu experienta al Macedoniei, dar din punctul meu de vedere Elmas este cel mai important jucator care joaca la Napoli si care poate face diferenta in ultimii 30 de metri, sa marcheze, sa dea pasa de gol sau sa elimine 1-2 jucatori din joc".Dica a explicat ca in cele trei meciuri din luna martie vor fi rulati jucatorii din compartimentele median si ofensiv. "Intr-adevar, de la mijlocul terenului in sus avem jucatori care evolueaza la echipele de club si o fac foarte bine. E un lucru benefic pentru echipa nationala. Ne bucura faptul ca ne este greu sa decidem cand facem primul unsprezece. Dar avem 3 meciuri in 9 zile, asa ca putem sa-i rulam pe acesti jucatori", a afirmat el.Tehnicianul a precizat ca Ovidiu Popescu a fost selectionat pentru postul de fundas dreapta, iar portarul Cristian Balgradean nu a fost convocat pentru ca era accidentat."Ovidiu Popescu a fost chemat la nationala pentru postul de fundas dreapta. Intr-adevar, el a jucat la echipa de club pe mai multe pozitii. Asa ca e posibil oricand sa joace si alta pozitie. In legatura cu Balgradean, noi nu avem niciun conflict cu el. El nu a ajuns la nationala pentru ca el era accidentat cand noi am facut convocarile. Si s-a vazut ca nici la echipa de club nu a fost in lot pentru meciul de campionat ", a subliniat secundul.Nicolae Dica va alcatui primul unsprezece pentru partida cu Macedonia de Nord si va efectua schimbarile de jucatori impreuna cu selectionerul Mirel Radoi , aflat in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv la COVID-19."Noi avem o comunicare, o aveam si inainte. Mirel vorbea cu noi, cei din staff, de fiecare data cand luam o decizie impreuna. Asa vom face si acum, chiar daca Mirel nu este fizic langa noi. Va fi cineva care va comunica, va tine legatura cu el pe timpul jocului. Nu a fost greu sa gestionam momentele acestea pentru ca noi suntem un staff unit.Singura problema a fost ca el nu a putut fi aici, dar am comunicat in fiecare zi online si lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Poate acest lucru ne-a unit si mai mult. Eu imi asum orice, dar si cand era Mirel aici, si acum, stabilim impreuna primul unsprezece. Intotdeauna s-a facut asa, iar acum se va proceda la fel. Iar raspunderea este a tuturor. Chiar daca Mirel era fizic aici, nu doar el raspundea pentru rezultate, ci noi toti, cei care suntem in staff", a spus Dica.Conducerea Federatiei Romane de Fotbal a stabilit cu jucatorii primei reprezentative primele pe care le vor incasa in campania de calificare la CM 2022. "Lucrurile sunt clare. A fost domnul presedinte aici. A discutat cu jucatorii, totul este pus la punct", a adaugat Dica.Prima reprezentativa va disputa in luna martie alte doua partide din cadrul preliminariilor: la 28 martie cu Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie cu Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.Citeste si: