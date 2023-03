După începutul războiului provocat de Putin în Ucraina, Rusia s-a confruntat cu mai multe pachete de sancțiuni economice impuse de SUA și UE. Acum, un raport publicat la Ankara arată că rușii au înființat peste 1.300 de firme în Turcia în anul 2022, o creștere cu 670% față de anul precedent.

Explozia apariției noilor companii cu parteneri ruși evidențiază atractivitatea tot mai mare a Turciei ca destinație pentru ruși și banii lor, după războiul din Ucraina, în condițiile în care ei nu mai pot face afaceri în spațiul Uniunii Europene, potrivit Bloomberg.

Raportul publicat de The Economic Policy Research Foundation of Turkey, un think tank din Turcia reflectă piața imobiliară din această țară, unde rușii au reprezentat aproape un sfert din toți cumpărătorii străini de proprietăți în 2022.

Pe locul al doilea în topul numărului de firme înființate în Turcia de către persoane străine, după cele din Rusia, s-au situat rezidenții veniți din Iran.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, prieten cu Vladimir Putin, s-a abținut de a se alătura la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei din cauza invaziei sale în Ucraina, făcând din Turcia o destinație atractivă pentru investitorii care caută refugiu de sancțiuni, inclusiv oligarhii care încearcă să evite potențialele confiscări de active.

SUA și UE au criticat legăturile tot mai mari dintre Rusia și Turcia, spunând că creșterea exporturilor către Rusia din Turcia permite Moscovei să evite sancțiunile SUA și ale Uniunii Europene.

Pe fondul presiunii crescute din partea aliaților occidentali, totuși Turcia s-a retras din sistemul de plăți rusesc Mir și a stopat tranzitul mărfurilor supuse sancțiunilor către Rusia.

Să menționăm faptul că în anul 2022, cele mai mari importuri ale Turciei au fost din Rusia, ele însumând 58,8 miliarde de dolari, o creștere de 200% față de anul 2021, când acestea au fost de 29 de miliarde de dolari, conform datelor TurkStat.